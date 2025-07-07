Впервые за 2,5 года: как 8 афганцев незаконно пробрались в Ривненскую область и при чем здесь Россия

Недавно впервые за последние 2,5 года группа нелегальных мигрантов попала на территорию Украины из Беларуси. Пограничники, которые задержали иностранцев, не исключают, что переправку могли организовать белорусские спецслужбы.

Вероятно, Беларусь таким образом хочет разведать ситуацию на границе. Это грозит также и странам ЕС, которым угрожает и Россия. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как 8 афганцев незаконно пробрались в Ровенскую область и при чем здесь Россия

В 2021 году, получив от Евросоюза жесткую реакцию на репрессии и ряд санкций, Александр Лукашенко заявил, что нелегалы не являются его проблемой.

Сразу после этого тысячи иностранцев пошли на штурм границ с Польшей, Литвой и Латвией. Так началась гибридная миграционная война против ЕС, которая с разной степенью активности продолжается до сих пор и не без участия Москвы. По информации польского правительства, более 90% мигрантов из Беларуси, имеют российские визы.

"И риск для Украины в тот момент также был достаточно высок. Однако, я более чем уверен, сами нелегальные мигранты не рассматривали Украину таким сложным маршрутом, чтобы попасть в страны Европы", – заметил Демченко.

Сейчас же, во время полномасштабного вторжения, на Ровенщине пограничники задержали 8 выходцев из Афганистана. Интересно, что сами иностранцы убеждали, что попали в Украину не по собственной воле.

Они понимают, что пересечь границу Украины – это крайне опасно для их жизни. И это очень сложный процесс и логистика. Однако, вероятнее всего, под давлением белорусской стороны, те, кто продолжает направлять группу нелегальных мигрантов в страны Европы, предлагают отдельным иностранцам все же попробовать использовать территорию Украины, для того, чтобы попасть в страны Европейского Союза,

– подчеркнул он.

Представитель ГПСУ отметил, что организаторам такого нелегального "путешествия" безразлична жизнь людей. У них есть одна цель – понять, могут ли мигранты незаметно обойти инженерные заграждения и военных, чтобы попасть в другие страны через Украину.

Интересно и то, что задержали нарушителей на участке, который с белорусской стороны контролируют подразделения Пинского пограничного отряда. Это преимущественно болотистая и малозаселенная местность. Пройти здесь без сопровождения практически невозможно. По словам Демченко, белорусы могут проводить своеобразное прощупывание под видом нелегалов.

Еще одно событие, которое могло побудить Минск к миграционной эскалации – запланированные на сентябрь военные учения "Запад 2025". Подобные провокации накануне совместных с россиянами маневров как раз в стиле двух диктаторов.

Это, собственно, также риск для стран Европы. Потому что мы уже видим, что и миграционным давлением, и любыми учениями, как Беларусь, так и Россия, они также угрожают и странам Европейского Союза, которые граничат с Беларусью,

– сказал он.

По информации Пограничной службы Украины, пока никаких признаков пребывания на территории Беларуси серьезных ударных группировок, нет. Однако и игнорировать тревожные сигналы точно не стоит. Риски могут возрасти в любой момент.

Кстати, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил об обострении ситуации на польско-белорусской границе из-за агрессивного поведения мигрантов. Он отметил, что это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище.