Мигранты с помощью белорусских спецназовцев ночью пытались прорваться в Польшу
Источник:Минобороны Польши
Мигранты, которые уже более недели штурмуют границу с Польшей, не оставляют попыток прорваться через ограду. И некоторым это удается. Правда, не без помощи белорусских силовиков.
Как сообщили в польском Минобороны и пограничной службе, в ночь на 18 ноября группа из 100 мигрантов с территории Беларуси прорвалась на территорию Польши.
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Мигранты сделали это через проем в заграждении, сделанный белорусскими службами.
Сегодня ночью произошла попытка нелегального пересечения границы в Дубиче, которую поощряли белорусские службы. Группу из почти 100 мигрантов задержали польские службы,
– подчеркнули в Минобороны Польши.
Сперва белорусские спецслужбы провели разведку территории, вероятно, повредили заграждения.
"Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских военных и отвлечь их внимание. Попытка пересечения границы произошла в нескольких сотнях метров дальше", – отметили в министерстве.
Белорусские силовики помогают мигрантам незаконно попасть в Польшу / Фото Минобороны Польши
Нелегалов сразу же задержали
На опубликованных кадрах видно, как группа лиц уже пересекла заграждения, где их сразу окружили польские военные.
Примерно 100 мигрантов пытались попасть в Польшу: смотрите видео
Как прошли сутки на белорусско-польской границе
- По данным Пограничной службы Польши, за прошедшие сутки, 17 ноября, зафиксировали 501 попытку нелегального пересечения границы, 31 лицу выдано решение о необходимости покинуть территории Польши.
- Всего произошло несколько силовых попыток пересечь границу большими группами, одна из которых насчитывала около 500 человек.
Что этому предшествовало
- Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября. Именно тогда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана.
- Люди хотят попасть в ЕС, но не имеют для этого законных оснований. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
- Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу.
Полный текст публикации Минобороны Польши:
Сегодня ночью белорусы попытались нелегально пересечь границу в Дубиче Черкевне. Группу почти 100 мигрантов задержали польские службы.