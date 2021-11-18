Мигранты с помощью белорусских спецназовцев ночью пытались прорваться в Польшу

Мигранты, которые уже более недели штурмуют границу с Польшей, не оставляют попыток прорваться через ограду. И некоторым это удается. Правда, не без помощи белорусских силовиков.

Как сообщили в польском Минобороны и пограничной службе, в ночь на 18 ноября группа из 100 мигрантов с территории Беларуси прорвалась на территорию Польши.

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Мигранты сделали это через проем в заграждении, сделанный белорусскими службами.

Сегодня ночью произошла попытка нелегального пересечения границы в Дубиче, которую поощряли белорусские службы. Группу из почти 100 мигрантов задержали польские службы,

– подчеркнули в Минобороны Польши.

Сперва белорусские спецслужбы провели разведку территории, вероятно, повредили заграждения.

"Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских военных и отвлечь их внимание. Попытка пересечения границы произошла в нескольких сотнях метров дальше", – отметили в министерстве.



Белорусские силовики помогают мигрантам незаконно попасть в Польшу / Фото Минобороны Польши

Нелегалов сразу же задержали

На опубликованных кадрах видно, как группа лиц уже пересекла заграждения, где их сразу окружили польские военные.

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Как прошли сутки на белорусско-польской границе

По данным Пограничной службы Польши, за прошедшие сутки, 17 ноября, зафиксировали 501 попытку нелегального пересечения границы , 31 лицу выдано решение о необходимости покинуть территории Польши.

, 31 лицу выдано решение о необходимости покинуть территории Польши. Всего произошло несколько силовых попыток пересечь границу большими группами, одна из которых насчитывала около 500 человек.

Что этому предшествовало

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября. Именно тогда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана.

Люди хотят попасть в ЕС, но не имеют для этого законных оснований. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу.

С начала сентября на польско-белорусской границе действует чрезвычайное положение. Варшава планирует построить к середине 2022 года на линии границы с Беларусью заграждения высотой более 5 метров.

Полный текст публикации Минобороны Польши:

Сегодня ночью белорусы попытались нелегально пересечь границу в Дубиче Черкевне. Группу почти 100 мигрантов задержали польские службы.