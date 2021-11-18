Як повідомили у польському Міноборони та прикордонній службі, у ніч проти 18 листопада група зі 100 мігрантів з території Білорусі прорвалася на територію Польщі.

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Мігранти зробили це через отвір у загородженні, зроблений білоруськими службами.

Сьогодні вночі відбулася спроба нелегального перетину кордону у Дубіче Церкове, яку заохочували білоруські служби. Групу з майже 100 мігрантів затримали польські служби,
– підкреслили у Міноборони Польщі.

Спершу білоруські спецслужби провели розвідку території та, ймовірно, пошкодили загородження.

"Потім білоруси змусили мігрантів закидати камінням польських військових і відвернути їхню увагу. Спроба перетину кордону відбулася за кількасот метрів далі" – наголосили в міністерстві.

Білоруські силовики допомагають мігрантам незаконно отрапити в Польщу
Білоруські силовики допомагають мігрантам незаконно потрапити в Польщу / Фото Міноборони Польщі

Нелегалів одразу ж затримали

На опублікованих кадрах видно, як група осіб вже перетнула загородження, де їх відразу оточили польські військові.

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Як минула доба на білорусько-польському кордоні

  • За даними Прикордонної служби Польщі, за минулу добу, 17 листопада, зафіксували 501 спробу нелегального перетину кордону, 31 особі видано рішення про необхідність залишення території Польщі.
  • Загалом відбулося декілька силових спроб перетнути кордон великими групами, одна з яких нараховувала близько 500 осіб.

Що цьому передувало

  • Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада. Саме тоді до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із Сирії, Іраку та Ірану.
  • Люди хочуть потрапити до ЄС, але не мають для цього законних підстав. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.
  • Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. У Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон.

Повний текст публікації Міноборони Польщі:

Сьогодні вночі білоруси спробували нелегально перетнути кордон у Дубіче Черкевне. Групу майже 100 мігрантів затримали польські служби.