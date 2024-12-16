В боях в Харьковской области погиб Михаил Баумкетнер: без отца остались маленькие дети

В районе населенного пункта Широкий Яр, что в Харьковской области, погиб украинский военный Михаил Баумкетнер из Львовской области. Защитнику было всего-навсего 32 года.

Без отца, к сожалению, остались сын и дочь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бориславский городской совет.

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Что известно о погибшем защитнике

Баумкетнер Михаил Богданович родился 3 августа 1992 года в селе Ясеница-Сильная Дрогобычского района Львовской области. Он учился в местной школе, а впоследствии получил образование в Дрогобычском профессиональном колледже нефти и газа. До начала полномасштабной войны мужчина работал торговым агентом.

Всегда отличался дружелюбием, справедливостью, доброжелательностью и лидерскими качествами,

– говорится в сообщении.

В ряды ВСУ Михаила призвали в мае 2024 года. Согласно обнародованной информации, до этого он также активно участвовал в благотворительных инициативах, поддерживал украинскую армию и вдохновлял своим примером других. Его вспоминают как любящего мужа, заботливого отца, сына и брата.

К сожалению уже 13 декабря 2024 Михаил погиб во время выполнения специального боевого задания в районе населенного пункта Широкий Яр в Харьковской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым Михаила. Вечная память Герою!

"Его сердце всегда принадлежало семье, а самым важным для него было счастье родных. Его любовь и поддержка были надежной опорой для близких. У Защитника остались жена, 7-летняя дочь и 4-летний сын, мама, папа, сестра", – добавляют в совете.