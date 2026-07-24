Об этом в интервью 24 Канала заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что этот аудит должен привести к расформированию ненужных, а таких, по его словам, много, воинских частей.

На чем Драпатому стоит сосредоточиться?

Военный эксперт высказал мнение, что Михаил Драпатый после проведения аудита в армии должен укомплектовать личным составом те корпуса, которые были созданы в 2025 году и до сих пор не используются в полной мере из-за нехватки в них военнослужащих. Свитан считает, что укомплектование корпусов бойцами должно происходить также путем снятия бронирования с сотрудников правоохранительных органов, а не путем "бусификации".

Это первые две задачи Драпатого. Нужно расформировать те части, которые сейчас не то что неэффективны, а вообще не нужны. Но для того, чтобы понять, какие из них необходимы, а какие нет, нужно определиться с целями,

– заявил Свитан.

Уже в рамках обозначенных задач, как пояснил полковник запаса ВСУ, готовится соответствующий план действий. Далее ненужные для этих заданий воинские части, по его словам, следует расформировать, а освободившихся военнослужащих перевести в те, которые ныне являются ключевыми.

Сейчас важно укомплектовать корпуса. Во-первых, их нужно собрать. У нас более 10 корпусов разбросаны по линии фронта. Один батальон корпуса в одном месте, вторая его бригада – в другом. Командир не может руководить батальоном, который находится где-то в районе Херсона, и бригадой, находящейся возле Харькова. Это неразумно, ведь зачем тогда создавали корпуса? Нужно довести эту корпусную реформу до конца,

– отметил Свитан.

Для этого следует найти резервы, а их, как отметил военный эксперт, достаточно внутри самой армии. Однако он в очередной раз подчеркнул, что для обеспечения ротации войск сегодня необходимо привлечь в ряды ВСУ сотрудников правоохранительных органов.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео