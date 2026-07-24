На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що цей аудит має призвести до розформування непотрібних, а таких, з його слів, багато, військових частин.

На чому Драпатому варто зосередитись?

Військовий експерт висловив думку, що Михайло Драпатий після проведеного в армії аудиту має наповнити особовим складом ті корпуси, які були створені у 2025 році та досі повною мірою не використовуються через нестачу в них військових. Світан вважає, наповнення корпусів бійцями має відбуватися також шляхом зняття бронювання з правоохоронців, а не через "бусифікацію".

Це перші два завдання Драпатого. Треба розформувати ті частини, які зараз не те що неефективні, а непотрібні. Але для того, аби розуміти, які необхідні, а які ні – треба визначитися з цілями,

– озвучив Світан.

Вже під окреслені завдання, як пояснив полковник запасу ЗСУ, готується відповідний план дій. Далі непотрібні для цих завдань військові частини, з його слів, варто розформувати, а вивільнених військовослужбовців перевести у ті, які нині ключові.

Зараз важливо наповнити корпуси. По-перше, їх треба зібрати. В нас понад 10 корпусів розкидані по лінії фронту. Один батальйон корпусу в одному місці, друга його бригада – в іншому. Не може командир керувати батальйоном, який десь в районі Херсона і бригадою, яка перебуває біля Харкова. Це недолуго, бо навіщо тоді корпуси створювали? Треба завершити цю корпусну реформу до кінця,

– зауважив Світан.

Для цього слід знайти резерви, а їх, як зазначив військовий експерт, достатньо всередині самої армії. Проте він вкотре наголосив, що аби забезпечити ротацію військ, сьогодні потрібно залучити до лав ЗСУ правоохоронців.

Повне інтерв'ю з Романом Світаном: дивіться у відео