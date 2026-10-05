Драпатый передал в СНБО первый "план войны" для Украины, – СМИ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый разработал и передал на рассмотрение Рады национальной безопасности и обороны обновленную стратегию ведения боевых действий. Так называемый "план войны" предлагает изменить подходы к обороне и определяет конкретные сроки выполнения задач по сохранению Украины.

Об этом 5 октября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников. Что предусматривает новый подход Документ, по данным "Украинской правды", уже несколько недель находится на рассмотрении СНБО. Отмечается, что это, вероятно, первый в своем роде "план войны" для Украины.