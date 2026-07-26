"Генерал новой волны": украинские военные рассказали, чего ожидают от Драпатого, – BI

Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины вызвало положительную реакцию среди военных. Бойцы надеются, что новый глава армии проведет необходимые реформы, сделает систему управления более гибкой и ускорит внедрение современных технологий.

Об этом пишет Business Insider .

Что ждут от Драпатого украинские военные?

Издание отмечает, что назначение 43-летнего Драпатого стало символом смены поколений в военном руководстве. Он сменил в должности Александра Сырского, которого часть военных критиковала за чрезмерно централизованную модель управления и медленное введение изменений.

Оператор украинских наземных беспилотных систем, пообщавшийся с журналистами, подчеркнул, что Сырский "войдет в историю как генерал, остановивший российское наступление в самый трудный для государства момент", однако выразил надежду, что Драпатый станет командующим, который приведет Украину к победе.

Военные, работавшие с Драпатым, характеризуют его как открытого для общения командира, способного выслушать подчиненных и выполнять обещания. Бывший командир роты ударных беспилотников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Физрук" рассказал, что Драпат методически и эффективно руководил операциями под Волчанском, но одновременно оставался доступным для личного состава.

Командир подразделения наземных беспилотных систем 2-го корпуса "Хартия" с позывным "Математик" назвал Драпатого "возможно, лучшим выбором" на должность главнокомандующего. По его словам генерал хорошо понимает роль современных технологий, беспилотных и роботизированных систем в войне.

Военнослужащий подразделения беспилотников VORON 100-й отдельной механизированной бригады отметил, что ожидает от нового руководителя более рационального использования личного состава. Офицер Сил беспилотных систем также высоко оценил боевой опыт Драпатого и его готовность учитывать разные взгляды при принятии решений. Собеседники издания отмечают, что главными приоритетами нового командования должны стать скорее внедрение инноваций, сокращение времени между получением боевого опыта и изменениями в войсках, масштабирование беспилотных и роботизированных систем, а также предоставление командирам на местах большей свободы действий.

Некоторые военные также заявили, что хотели бы видеть совместную работу Драпатого и Михаила Федорова. По их мнению, такая команда могла бы значительно ускорить модернизацию украинской армии.

В то же время эксперты предостерегают, что новый главнокомандующий наследует ряд серьезных проблем. Исследователь Национального института стратегических исследований и представитель фонда "Вернись живым" Николай Белесков отметил, что перед Драпатым стоят сложные вызовы, среди которых дефицит личного состава, истощение военных после длительных боевых действий, незавершенная реформа корпусной системы и нехватка квалифицированных кадров.

Напомним, 24 июля Михаил Драпат официально стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Во время церемонии генерал Александр Сырский передал ему полномочия, а исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил новое военное руководство, в том числе начальника Генерального штаба Игоря Скибюка.

В этот же день Драпатий провел рабочее совещание с президентом Владимиром Зеленским, Евгением Хмарой и Павлом Палисой. Во время встречи главнокомандующий ВСУ доложил об оперативной ситуации на фронте, а участники также согласовали алгоритм ответных действий на российские удары по критической инфраструктуре Украины.