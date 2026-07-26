Про це пише Business Insider.

Що очікують від Драпатого українські військові?

Видання зазначає, що призначення 43-річного Драпатого стало символом зміни поколінь у військовому керівництві. Він змінив на посаді Олександра Сирського, якого частина військових критикувала за надмірно централізовану модель управління та повільне впровадження змін.

Оператор українських наземних безпілотних систем, який поспілкувався з журналістами, наголосив, що Сирський "увійде в історію як генерал, який зупинив російський наступ у найважчий для держави момент", однак висловив сподівання, що Драпатий стане командувачем, який приведе Україну до перемоги.

Військові, які працювали з Драпатим, характеризують його як відкритого до спілкування командира, здатного вислухати підлеглих і виконувати обіцянки. Колишній командир роти ударних безпілотників 82-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним "Фізрук" розповів, що Драпатий методично та ефективно керував операціями під Вовчанськом, але водночас залишався доступним для особового складу.

Командир підрозділу наземних безпілотних систем 2-го корпусу "Хартія" з позивним "Математик" назвав Драпатого "можливо, найкращим вибором" на посаду головнокомандувача. За його словами, генерал добре розуміє роль сучасних технологій, безпілотних і роботизованих систем у війні.

Військовослужбовець підрозділу безпілотників VORON 100-ї окремої механізованої бригади зазначив, що очікує від нового керівника більш раціонального використання особового складу. Офіцер Сил безпілотних систем також високо оцінив бойовий досвід Драпатого та його готовність враховувати різні погляди під час ухвалення рішень. Співрозмовники видання наголошують, що головними пріоритетами нового командування мають стати швидше впровадження інновацій, скорочення часу між отриманням бойового досвіду та змінами у військах, масштабування безпілотних і роботизованих систем, а також надання командирам на місцях більшої свободи дій.

Окремі військові також заявили, що хотіли б бачити спільну роботу Драпатого та Михайла Федорова. На їхню думку, така команда могла б значно прискорити модернізацію української армії.

Водночас експерти застерігають, що новий головнокомандувач успадковує низку серйозних проблем. Дослідник Національного інституту стратегічних досліджень та представник фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков зазначив, що перед Драпатим стоять складні виклики, серед яких дефіцит особового складу, виснаження військових після тривалих бойових дій, незавершена реформа корпусної системи та нестача кваліфікованих кадрів.

Нагадаємо, 24 липня Михайло Драпатий офіційно став головнокомандувачем Збройних сил України. Під час церемонії генерал Олександр Сирський передав йому повноваження, а виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара представив нове військове керівництво, зокрема начальника Генерального штабу Ігоря Скибюка.

Цього ж дня Драпатий провів робочу нараду з президентом Володимиром Зеленським, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою. Під час зустрічі головнокомандувач ЗСУ доповів про оперативну ситуацію на фронті, а учасники також узгодили алгоритм дій у відповідь на російські удари по критичній інфраструктурі України.