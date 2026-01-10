Зеленский анонсировал сроки назначения Федорова министром обороны

Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения Михаила Федорова министром обороны уже в ближайшее время. Президент выразил надежду, что народные депутаты поддержат кандидатуру Федорова во время голосования в Верховной Раде.

Глава государства ожидает принятия стратегических решений в сфере обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

Когда состоится назначение Федорова?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения Михаила Федорова министром обороны уже на следующей неделе.

По словам Зеленского, он заслушал доклад Федорова, который касался плана защиты Украины и стратегических решений в сфере обороны. Президент выразил надежду, что народные депутаты поддержат кандидатуру нового главы Минобороны во время голосования в Верховной Раде.

Зеленский отметил, что Украина имеет четкий план действий как в сфере обороны, так и в дипломатии, однако определяющим остается уровень решимости международных партнеров и давление на Россию. Он подчеркнул, что войну возможно завершить только через усиление давления на государство-агрессора.

Что известно о последних кадровых изменениях Зеленского?