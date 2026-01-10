Глава государства ожидает принятия стратегических решений в сфере обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.
Смотрите также Работы там очень много: эксперт сказал, что в первую очередь должен сделать Федоров в Минобороны
Когда состоится назначение Федорова?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения Михаила Федорова министром обороны уже на следующей неделе.
По словам Зеленского, он заслушал доклад Федорова, который касался плана защиты Украины и стратегических решений в сфере обороны. Президент выразил надежду, что народные депутаты поддержат кандидатуру нового главы Минобороны во время голосования в Верховной Раде.
Зеленский отметил, что Украина имеет четкий план действий как в сфере обороны, так и в дипломатии, однако определяющим остается уровень решимости международных партнеров и давление на Россию. Он подчеркнул, что войну возможно завершить только через усиление давления на государство-агрессора.
Что известно о последних кадровых изменениях Зеленского?
Владимир Зеленский 1 января предложил генералу Кириллу Буданову стать главой Офиса Президента Украины. Бывший глава ГУР согласился на это предложение и занял новый пост.
Новым главой ведомства президент назначил бывшего главу Службы внешней разведки, генерала Олега Иващенко. Сейчас должность главы СВР остается вакантной.
Также Владимир Зеленский назначил новых глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОГА. Наталья Заболотная, Александр Ганжа, Виталий Дякивнич и Руслан Осипенко стали руководителями соответствующих областей.
Изменения произошли и в СБУ. Новым временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности стал Евгений Хмара, а Василий Малюк подал в отставку.