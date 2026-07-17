Об этом говорится в материале Liga.net.

Как Евросоюз комментирует отставку Федорова?

Кая Каллас отметила, что евроинтеграция требует стабильности в проведении реформ. По ее словам, для ЕС важно иметь партнеров для диалога и продолжать сотрудничество.

Для нас также важно, чтобы процесс реформ продолжался, поскольку мы хотим продвигать повестку дня расширения ЕС, и поэтому нам нужно видеть, что Украина со своей стороны проводит реформы,

– подчеркнула верховный представитель ЕС.

Тем временем Андрюс Кубилюс предположил, что после смены главы Минобороны могут возникнуть проблемы для совместных проектов Украины и ЕС. Вероятно, речь идет, в частности, о drone deal.

Конечно, это внутренний вопрос. Но мы очень плодотворно работали с Михаилом. Что касается дронов – да, это была его сфера ответственности. Мы совместно реализовали различные инициативы и должны продолжать работу в этом направлении. Как все сложится дальше – посмотрим,

– сказал еврокомиссар.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, в отставку также автоматически ушло все правительство.

Вечером следующего дня Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, и подвел итоги работы. Среди главных достижений он назвал отключение российских войск от Starlink, масштабное увеличение закупок беспилотников, запуск программ оснащения боевых бригад дронами и реформу системы оборонных закупок через тендеры.

16 июля Владимир Зеленский сообщил, что поручил исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Президент также планирует обратиться в Верховную Раду с представлением о его назначении на эту должность.