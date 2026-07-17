Про це йдеться в матеріалі Liga.net.

Як Євросоюз коментує відставку Федорова?

Кая Каллас зауважила, що євроінтеграція потребує стабільності у впровадженні реформ. За її словами, для ЄС важливо мати партнерів для діалогу та продовжувати співпрацю.

Для нас також важливо, щоб тривав процес реформ, оскільки ми хочемо просувати порядок денний розширення ЄС, і тому нам потрібно бачити, що Україна зі свого боку впроваджує реформи,

– підкреслила верховна представниця ЄС.

Тим часом Андрюс Кубілюс припустив, що після зміни очільника Міноборони можуть виникнути виклики для спільних проєктів України та ЄС. Ймовірно, йдеться зокрема про про drone deal.

Звісно, це внутрішнє питання. Але ми дуже плідно працювали з Михайлом. Щодо дронів – так, це була його парафія. Ми спільно реалізували різні ініціативи й маємо продовжувати роботу в цьому напрямку. Як усе складеться далі – побачимо,

– сказав єврокомісар.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у відставку також автоматично пішов весь уряд.

Ввечері наступного дня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підбив результати роботи. Серед головних досягнень він назвав відключення російських військ від Starlink, масштабне збільшення закупівель безпілотників, запуск програм забезпечення бойових бригад дронами та реформу системи оборонних закупівель через тендери.

16 липні Володимир Зеленський повідомив, що доручив виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Президент також планує звернутися до Верховної Ради з поданням про його призначення на цю посаду.