В санкционных списках от США оказались основатели "Альфа-групп". В частности, говорится о российских олигархах Михаиле Фридмане и Петре Авене.

Кроме того, в санкционном списке оказались Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Соответствующая информация появилась 11 августа.

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По данным СМИ, Фридман и Авен после начала полномасштабного вторжения России в Украину скрылись в стране-террористке. В то же время, все равно оказались под санкциями от Штатов и ЕС. В настоящее время Фридман находится в Лондоне.

Также 11 августа санкции были введены против Российского союза промышленников и предпринимателей.

Один из подсанкционных олигархов "ушел"

По состоянию на август 2023 года рубль вошел в тройку самых слабых валют среди развивающихся стран. Пожелаем ему продолжать пробивать дно. Экономика страны террористки, как и ее оккупанты, отправляется на "экономический форум" к Кобзону.

Пока США добавляют в санкционный список все новых и новых олигархов. Правда, кое-кому удается уйти от ограничений. Правда, есть нюанс. Антон Черепенников – российский олигарх – внезапно умер. Сообщается, что у него остановилось сердце. Возможно, не выдержал отрицательного успеха России. При жизни Черепенников был главой "ИКС Холдинга".