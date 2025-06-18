Получил взятку от волонтера: ВАКС огласил приговор экс-главе Тернопольского облсовета

Бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого уличили в просьбе предоставить и получении более 600 тысяч гривен неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера, ВАКС объявил приговор. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

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Каково решение ВАКС по экс-главе Тернопольского облсовета

ВАКС 18 июня 2025 года объявил приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета.

Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Кроме того, к обвиняемому применена мера пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен. Он будет действовать до вступления приговора в законную силу. На внесение средств у него есть пять дней со дня вынесения приговора.

В законную силу приговор суда вступит через тридцать дней со дня провозглашения, при условии, что он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Заметим, что, 17 июня, Головко имел последнее слово в заседании, во время которого он отметил, что после приговора суда вряд ли вернется в политику.

Я не знаю, останусь ли я в политике, или нет, но я буду проповедовать святое Евангелие, если Бог позовет меня, то я вернусь в политику. Я никогда не жил никакими схемами. Меня 6 раз выбирали люди и я их ни разу не подводил. Это дело, которая случилась со мной – она очистила меня – от меня отпали те пиявки и остались настоящие. Я никогда не имел никаких преступных намерений. Я не держу ни на кого зла. Тех, кто вас проклинает – молитесь за него. В жизни так нужно поступать. Убежден, что за нами правда и за нами – Бог. Прошу ваша честь оправдать меня. Думаю, что имею все на это основания,

– отметил обвиняемый.

Напомним, что в июне 2023 года Головко разоблачили на получении более 600 тысяч гривен. Эти деньги чиновник требовал за согласование и включение в перечень объектов, требующих финансирования за бюджетные средства, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения, а также за дальнейшее подписание актов выполненных работ коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.