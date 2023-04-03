До полномасштабного вторжения мужчина долгое время ездил за границу на заработки. Однако как только Россия решила показать свою "мощь" 24 февраля 2022 года, Михаил Гончарук вернулся домой, чтобы стать в ряды защитников.
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Что известно о Михаиле Гончаруке
После возвращения в Украину Михаил Гончарук отправился воевать в составе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. За время своей службы он дважды получал ранения, однако, несмотря ни на что, всегда возвращался на фронт.
Мужчина любил свою Родину, верил в ее светлое будущее и хотел защитить от захватчиков. Он хотел, чтобы его родные, в частности, жена и двое детей, жили в свободном, независимом и процветающем государстве.
Герой погиб в боях за Украину
Михаил Гончарук из Винницы отдал свою жизнь 27 марта, защищая каждого украинца и независимость государства. Случилось это в районе населенного пункта Орехово-Василовка Донецкой области во время выполнения боевого задания.
Трагическое известие о смерти военнослужащего сообщили его родные.
Михаил Степанович был добрым, искренним, мудрым, отважным и всегда держал свое слово,
– сообщили в СМИ.
Мужчине было 56 лет.
Война России забирает лучших: последние трагические известия
- 2 апреля стало известно, что в бою с российскими оккупантами в Бахмуте погиб военнослужащий ГУР из Мукачево Артур "Махно" Пашкуляк. Он нес службу в чеченском миротворческом батальоне имени Шейха Мансура.
- Также в боях за Бахмут погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады Орест Кинаш. Защитник Украины был известным альпинистом из Львовской области.
- 31 марта погиб на фронте младший сержант Госпогранслужбы Украины Роман Сухомлин. Он всего за неделю до трагического события получил медаль "За военную службу Украине".