До полномасштабного вторжения мужчина долгое время ездил за границу на заработки. Однако как только Россия решила показать свою "мощь" 24 февраля 2022 года, Михаил Гончарук вернулся домой, чтобы стать в ряды защитников.

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Что известно о Михаиле Гончаруке

После возвращения в Украину Михаил Гончарук отправился воевать в составе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. За время своей службы он дважды получал ранения, однако, несмотря ни на что, всегда возвращался на фронт.

Мужчина любил свою Родину, верил в ее светлое будущее и хотел защитить от захватчиков. Он хотел, чтобы его родные, в частности, жена и двое детей, жили в свободном, независимом и процветающем государстве.

Герой погиб в боях за Украину

Михаил Гончарук из Винницы отдал свою жизнь 27 марта, защищая каждого украинца и независимость государства. Случилось это в районе населенного пункта Орехово-Василовка Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Трагическое известие о смерти военнослужащего сообщили его родные.

Михаил Степанович был добрым, искренним, мудрым, отважным и всегда держал свое слово,

– сообщили в СМИ.

Мужчине было 56 лет.

24 Канал выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего Михаила Гончарука. Вечная память Герою!

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