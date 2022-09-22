Мобилизация в россии, обмен пленными, ядерное оружие: интервью с Михаилом Подоляком

Россия лишь делает вид старта мобилизации, ведь на самом деле она началась уже давно. А никакие "референдумы" к ничего не приведут – даже к "легализации" использования ядерного оружия.

О последних действиях россии и почему крайний обмен пленными столь символичен и важен, поговорили с советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком. 24 канал подготовил полный текст интервью.

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Условия освобождения защитников Мариуполя

Давайте начнем с обмена. Поговорим о наших защитниках, наших легендах. Мы очень нуждаемся в деталях, как это все происходило, как долго продолжались переговоры. И почему именно такая цифра – 215 освобожденных защитников, почему не 210 или 250, например.

Начнем с цифры – надо понимать, что у нас есть российская сторона, и она немного странная. Они действительно хотели обменять гораздо меньше людей на этого "фельдмаршала". Медведчук – не что иное, как великий аферист, заработавший на продуцировании мифов об Украине.

Это же концепция медведчука заключалась в том, что Украину можно поставить на колени за 3 дня, и он очень хорошо на этом заработал.

Объясню, какая у нас математика, но сперва отмечу, что переговорный процесс продолжался практически с самого начала. Он был очень тяжелым, но разговоры об обмене велись почти тогда, когда обсуждался выход ребят из "Азовстали".

Безусловно, были предварительные договоренности и, конечно, россия пыталась несколько раз отказаться от них, и поэтому время несколько затянулось. Мы думали, что возвращение наших защитников будет несколько быстрее. В переговорах принимали участие третьи страны – в этом случае были задействованы Турция и Саудовская Аравия.

Не стоит забывать и о международных институциях, в первую очередь – ООН и многих других посредников. Именно по "Азовстали" и Мариуполю, этот процесс координировал и Президент, господин Буданов и глава ОП.

Мы освободили 108 человек, непосредственно из нацполка "Азова", из них 5 – это командиры, как Нацгвардии, так и морской пехоты.

И, собственно, командиры будут до конца войны находиться в Турции под патронатом господина Эрдогана. Это очень жалко для нас, ведь эти ребята – символ, и мы были бы рады им в Украине. Но все они смогут общаться с семьями, а место их пребывания не будут разглашать.

Также 10 иностранных граждан вернулись и уже находятся у себя дома. Это очень важно, ведь эти люди подписали контракты с ВСУ, то есть были полноценными комбатантами, поэтому нам было очень важно, чтобы они вернулись к себе в страны.

Переговорный процесс продолжался, постоянно были какие-то сложности. Россия без конца меняла правила и принципы ведения этого процесса. Они также постоянно меняли долю людей, которую они хотели отдавать нам, мы же отдали 55 россиян, не имеющих особой ценности с точки зрения звания, должности или военной специальности. Ну и медведчук.

СБУ задержала виктора медведчука 12 апреля / Фото Владимир Зеленский

Кстати, насчет медведчука. Этот человек уже дал все необходимые показания, об этом говорил и господин Малюк, глава СБУ. Это человек, который очень сильно боится. Нужно понимать, что "на понтах" они любят ходить у нас по Верховной Раде, а в целом это большие трусы.

Он изложил все, что можно, не только по своему бизнесу – все это мы уже понимаем и знаем, кто играл какую роль. Второе – он совершенно искренне рассказал об агентурной сети, которую выстраивали российские спецслужбы накануне вторжения 24 февраля.

Все данные документированы, над всеми данными мы работаем. Частично уже есть арестованные лица, об этом уже будут рассказывать более подробно на брифинге СБУ.

Но между тем еще очень интересно относительно медведчука – даже эти особи, вроде пескова и других, в свое время рассказывали, что им неинтересно обменивать его и он им не нужен.

Я это к чему, хочу, чтобы все поняли – в россии никто из этих особей типа лаврова или пескова, абсолютно не располагает информацией о том или ином решении путина.

Это просто случайные люди, которые занимают определенные должности и все, что они говорят, нужно делить на 10 или 20. Я все это говорю для того, чтобы мы не сильно обращали внимание на их заявления и в будущем тоже.

Как мы видим, медведчук участвовал в обменах пленными во времена двух президентов, поэтому благодарим его за это.

Но есть нюанс (улыбается). медведчук за счет своего мифического участия в обмене получил возможность творить не только медиа, но и энергетическую империю и получал много денег, чтобы построить огромную сеть политического влияния.

А сегодня он стал участником обмена именно так, как это должны делать такие люди. Это просто один из фигурантов обмена, на который мы обменяли своих героев.

Командиров защитников "Азовстали" Прокопенко и Волынского освободили из плена

Почему я говорю о героях – посмотрите, как мы встречаем своих. Это действительно наши герои, вся страна искренне радуется их возвращению. Для нас это очень символично, поэтому мы показываем это как можно шире, чтобы морализовать свое общество.

Каждый должен понимать, что Украина за каждого своего гражданина будет бороться до конца.

Это не просто слова, мы будем забирать всех. И все те, кто до сих пор находится в плену, я хочу, чтобы мы все понимали – мы сегодня забрали 215, а еще несколько тысяч в плену.

Посмотрите, как эти 55+ медведчук приехали в россию – они никому не нужны там. Их даже никто не встречал, потому что все эти люди понимают, что они никто.

Говорят, что мы за одного медведчука забрали 200 наших защитников, действительно ли это было так?

Именно так и было – Медведчук один к двумстам наших военнослужащих. Дополнительная опция – обмен 5 на 55, но с учетом его. И также присутствие Медведчука помогло нам вернуть 10 иностранных бойцов из стран-партнеров.

Это конкретная арифметика, и она абсолютно нормальная, посмотрите, кого мы забрали. Это для Украины очень важно, потому что вся российская пропаганда строилась на том, что этих людей нужно демонстративно казнить.

В Мариуполе даже клетки делали, более того – постоянно была угроза, что они исчезнут. Это абсолютно деморализующий фактор для россии и большой моральный подъем для нас.

Это еще раз доказывает тезис, что Украина бережет своих граждан и борется за пленных. Мы забираем своих людей, делаем это искренне и максимально прозрачно.

Я хочу, чтобы все услышали – для Украины каждый, кто сегодня в плену – это очень большая ценность и за каждого дальше мы будем бороться и при первой возможности заберем всех.

Командующие обороной Мариуполя после освобождения из плена / Фото МВД Украины

Обычно россиянам нужно доказать, что им нужны их военные. Как было с медведчуком? Мы ведь помним, что его не хотели брать. Известно ли вам, хотел ли он сам в россию? Ведь легкой судьбы ему там никто не обещает.

Легкой судьбы у такого господина, как медведчук, в россии не может быть. Ибо у него много тяжких грехов на своей душе. Я вообще удивляюсь, как человек с такой родословной до сих пор имеет шансы как-то удержаться в этой жизни. Но это я не желаю ему какой-нибудь судьбы. Просто кармические законы никто не отменял.

Человек должен платить за то зло, которое он совершает в этом мире. А медведчук – это синоним слова "зло". Он должен заплатить за это зло. И мне кажется, что он понимает, что в россии он рано или поздно заплатит. Вы ведь помните ту странную очередь смертей топ-менеджеров разных компаний в россии? Мне кажется, что это путь медведчука в будущем.

Это обязательно, потому что он давал кое-кому большие обещания. И сегодня этот кое-кто (путин – 24 канал ) выглядит, как полный лузер, потому что делал ставку на таких, как медведчук. Он (кум путина – 24 канал ) уже долг для того человека, который делал на него ставку.

Думаю, что к медведчуку будут применены, скажу более деликатно, "методы активного опроса". Мне кажется, что он не очень хотел ехать в россию, но он не понимает всех рисков.

Ему было бы лучше пожизненно сидеть в Украине и иметь возможность перловую кашу есть утром. Потому что все, что с ним будет происходить в россии, заставит его сожалеть об Украине.

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Вообще все те люди, которые сегодня "вынужденно" мигрировали в россию, то есть сбежали, жалеют о том, кем они были в Украине, и какие имели шансы здесь, а какие — в россии. Они абсолютные неудачники.

Вот вы сказали, что 5 наших командиров из "Азовстали" поменяли на 55 российских пленных. И тут я подумала, что у россиян и на войне так выходит – один наш военный к 10 их. Но если наш один из лучших, то их – эти, кто ничего не значит, не требуется в россии.

Я всегда думаю о других цифрах – о 140 миллионах жителей россии, из которых около 139 миллионов – это люди, которые вообще ведут образ жизни без цивилизации. И, к сожалению, из этих людей определенное количество придет в Украину, чтобы доказать, что можно жить как зверь.

Я об этих цифрах думаю. Потому что мне все равно, сколько россиян мы будем менять на наших героев. Вот сколько нужно будет, мы всех обменяем. Можем дополнительно авансом записать, что в будущем будем отдавать всех россиян.

Вы сказали, что 55 российских пленных, это рядовые. У нас там еще есть обменный фонд?

Обменный фонд есть, особенно после Харьковского наступления. Но ведь россияне абсолютно безразлично относятся к своим людям, им нет разницы, ты офицер или рядовой. Они рядовых вообще людей не считают.

Все, что они забирают, они это делают по принуждению, потому что есть такая составляющая войны, и есть посредники, при которых ты не скажешь, что нам безразличны эти люди. Потому что россия продолжает делать вид, что они придерживаются определенных цивилизационных правил, хотя мы понимаем, что такого нет. Россия – это варварское государство, "ветвь неандертальцев", его развитие пошло отдельно, они маскировались.

Но на самом деле россияне безразлично относятся к своим военнопленным, они им не нужны. Но определенный запас обменного фонда еще есть, потому что мы хотим забрать всех своих людей. И сегодня актуально, как уже говорил президент, обсуждение формулы обмена "все на всех". И в этом активную роль будет принимать ООН, если сможет, потому что она это и лоббирует.

Можете ли вы сказать, сколько у нас пленных русских – тысяча, две или пять тысяч?

Я не могу называть цифры. Есть правила – мы не называем конкретные цифры, но речь идет о нескольких тысячах с одной и другой сторон. Более того, я всегда говорю, что нужно меньше говорить о конкретных фамилиях, потому что как только ты делаешь человека медийным, цена обмена для него существенно растет. Нам важно, чтобы это в дальнейшем переговоры шли так же, как и при обмене этих 215 человек.

У нас очень эффективный штаб по обмену, который возглавляет команда Кирилла Буданова, в частности, Дмитрий Усов. Эта команда аналитически ко всему подходит, обновляет верифицированные данные по фамилиям наших военнопленных. И они постоянно в коммуникации с российской стороной, и мы получаем возможность обменять людей. Здесь зависимость проста – чем тише, тем больше шансов спокойно всех освободить.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Россияне сами заслужили мобилизацию

В подтверждение того, что россии их военные не нужны, это то, что россияне сегодня радуются, что ударили по вагонам в Харьковской области. Но удар пришелся именно на вагоны-рефрижераторы, где находились тела самих российских военных. Но это их дела…

Вот в российских пабликах пишут то, что на голову не налезает – мол, как можно было в один день объявить частичную мобилизацию и в этот же день провести обмен пленными. То есть были два взрывных фактора в один день.

Давайте сначала поговорим об ударе по вагонам-рефрижераторам, где находились погибшие россияне. Думаю, что в аду россияне между собой как раз и выяснят, кто и зачем убивал тех, кто пришел уничтожать украинцев. Выясняя кто из них является абсолютным мерзким существом. Хотя для нас опять же ответы очевидны.

Теперь насчет 2 процессов. Во-первых, переговорный процесс шел долго. А эта истерика по поводу "референдумов", которая перешла в истерию по поводу презумпции вины. Потому что сегодня, если откажешься воевать в Украине – получишь 10+ лет. Это ключевое. Для меня этот параметр очень важен, потому что это возвращает россия туда, где она всегда находилась в историческом измерении.

То есть россия всегда делала людей виновными уже принципиально с самого начала. То есть, сегодня она сказала: вы в любом случае будете либо на поле боя, либо в тюрьме. В рф другого выхода у человека нет – ни карьеры, ни семьи, ни возможности уехать, ни проявить свои пацифистские способности. Всего этого нет.

Россия – это, о чем я уже не раз говорил, как прописано господином солженицыным – ГУЛАГ. Просто сегодня он в виде 140-миллионной страны в целом. Это важно. Потому что это и обрушит российскую нынешнюю государственность, потому что люди могут сидя на диване говорить о патриотизме, но жить в лагере постоянно, платить определенную цену и бояться, что тебя бросят на поля битвы – это не российский выбор.

Они очень трусливые люди на самом деле. "Толпой могут наброситься и что-то выяснять", но на самом деле они очень и очень боятся этого, они боятся прямого столкновения с более сильными или более волевыми людьми. И украинцев они боятся. Это очень важно.

Вы должны понять, что на 211-й день войны уже есть четкое, зафиксированное в сознании россиянина: "бойся украинца". Это лозунг, который они еще не говорят вслух, но влияет на их поведение. Они Украину боятся искренне, откровенно и боятся сюда идти.

Только пятки видно: на границе россии и Монголии образовались огромные очереди

И здесь вторая составляющая – мобилизация. Во-первых, это не частичная мобилизация, это просто такой эвфемизм. Это просто мобилизация. Мобилизация, которая фиксирует следующие вещи:

У них огромные потери на фронтах, то есть контрактная армия не справляется с войной в Украине в любом случае;

Надо компенсировать эти потери, потому что контрнаступление пугает, существенно пугает;

Надо втянуть в эту войну, не просто пропагандой, а лично многих патриотов, которые говорили: "У нас "Искандеры", которыми мы поставим на колени любого, и прежде всего Украину за 3 дня".

"Не смешите наши искандеры".

Да-да-да. И вот это сейчас происходит. Российское государство сказало: "Вы же хотели, вы ведь там об "Искандерах" все говорили. Патриоты, прежде всего. Ну, а теперь идите и докажите, что вы готовы умирать. Ведь отправка в Украину – это синонимически "идите и умрите". Им так и говорят, и таким образом мы сегодня имеем:

абсолютную деморализацию после контрнаступления в Харьковской области;

абсолютную деморализацию господина путина в Самарканде, где он увидел, что уже является аутсайдером, к нему отвратительное отношение других лидеров.

И на этом фоне еще и предстоящий обмен. А он уже логистически должен состояться. И таким образом они делают что? Они делают мобилизацию, чтобы в принципе отвлечь внимание от всех своих невзгод, которых накопилось уже очень много, особенно больно бьющих по репутации господина путина.

Знаете, на что я обратила внимание, от чего в них больше всего пылает, как белгород вчера ночью, как базы россиян на временных покупаемых территориях. Главный вопрос, который они себе вчера задавали – это: "Почему мобилизация у нас, а украинцам от этого смешно?" То есть, почему мы не боимся того, что их еще там 300 тысяч мяса призовут в армию, почему нам безразлично, мы просто вчера весь день наблюдали и говорили: "Ну что ж, теперь узнаете, что такое война".

Это сложный вопрос. Смотрите, во-первых, я не говорил бы цифру 300 тысяч. Они соберут столько, сколько смогут. Она может быть и 100 тысяч, и 500 тысяч, потому что это же Россия – страна лжи как сути существования русской цивилизации.

Поэтому на это в принципе действительно нам безразлично. Почему? Потому что для Украины нет выхода, кроме одного – освободить свои территории и закончить войну только на условиях Украины. Мы же с вами это уже обсуждали, и мы понимаем, что если мы согласимся на новую линию разграничения, если мы согласимся на любые условия, даже более или менее другие, чем были в начале переговорного процесса – это будет означать, что Украина – не существует.

То есть, любые переговоры сегодня, любой Минск 3.0, любая новая линия разграничения – это значит, что мы с вами расписались в согласии на несуществование украинского государства. Это невозможно исходя из того типа войны, который идет, исходя из того типа героизма, который демонстрируют украинцы – мы не можем себе этого позволить, потому что в историю должна быть вписана нация победитель под названием Украина.

Это важно для мира. Я это не говорю с точки зрения пафоса, а хочу, чтобы было понятно. Почему эта война вообще не была возможной? Потому что мир начал проваливаться в невозможность существования героев – тех людей, которые готовы были положить свою жизнь за ту же свободу.

Это уже было будто моветоном. То есть прагматизм – мы можем договориться? Ну ладно, что-то отдадим, ну ладно, подпишем "Минск-2", ну ладно, какие-то новые линии разграничения. Нет! И это было трагично для мира, потому что мир не готов был положить себя за свои ценности.

Мы видели это особенно в первые месяцы войны. Украина должна зайти в мировые учебники именно как страна, вернувшая миру эту готовность умирать за ключевые ценности. Отдавать самое святое, что у тебя есть – жизнь. И это очень важно.

Это понятно нам. И у нас нет выхода. И мы будем платить любой ценой. Смотрите, мы же понимаем, что будет сложная зима правильно? Потому что они будут бить по критической инфраструктуре. Мы же видим это. Путин это в Самарканде прямо сказал: "Смотрите, мы же бьем по их инфраструктуре". Но мы говорим: "Хорошо. Будете бить, а мы продолжим смеяться".

Безусловно, когда они заявили о своей мобилизации, это вызывает у нас такую иронию, сарказм. Глубокий сарказм. Почему? Россияне, вы же хотели, вы же говорили за 3 дня, вы же думали, что спокойно переживать эту войну, потому что вы ее не увидите.

А сегодня мы понимаем, что вы ее увидите, и в самом неприглядном виде. То есть вы заплатите уже и своим благополучием, и своей жизнью. Но вы должны понять, что пришли в другую страну, вы варвары и оккупанты.

Исторически воевать за себя, за свою семью, за свою землю – это одно. А резать людей в другой стране, потому что кому-то там что-то захотелось захватить и сказать, что криминальный анклав под странным названием "ДНР" является частью россии – это нонсенс.

И таким образом сегодня мы говорим: "Ну, мы очень рады, что сегодня вы своими семьями заплатите ту цену, которую должны заплатить в полной мере. Не только белгород, курск и Крым. А что вы все заплатите и увидите на собственной шкуре, что такое жить в стране-лагере.

Но видите, не хотят видеть, по крайней мере некоторые. И вчера вместо того, чтобы выйти на протесты, к которым призывали на 19:00, и высказаться, сказать эти 2 священных слова "нет войне", которые запрещены в россии, сказать "путина в окопы", как они там вчера скандировали, они быстро сели в авто и махнули на границы.

Билеты себе взяли, кто мог себе позволить купить их за сумасшедшие деньги, и улетели из страны. Некоторые поехали в Финляндию, мы видели эти километровые очереди. Кто-то поперся в Грузию, думая о том, что там найдет себе убежище. Да и таким образом каждый сделал выбор себе.

Но я вчера посмотрела позицию Германии, которая сказала: "Слушайте, ну если люди хотят уехать, нам, наверное, нужно их взять. Так будет меньше ресурса в россии. И тут я подумала, слушайте, проблему мобилизации нужно решать не в Германии, не Финляндии, не в Грузии, ее нужно решать в России, 140 миллионов не уедут!

Это верно, это логично. Просто вы живете и находитесь в Украине. В абсолютно осознанном происходящем. Да, вы живете в Украине. Это мы – уникальны.

В Украине акценты поставлены абсолютно правильно, и вы сегодня подчеркиваете их. Вы правильно говорите, почему должно быть именно так, как должно быть. Речь идет о том, почему в такой стране, как россия, должны быть масштабные протесты для возвращения в цивилизацию. Но это не очень быстрый процесс, в частности, для Европы.

Европа все еще живет в иллюзиях, что есть такая страна – российская федерация. Мол, мы с ними бизнес имели, смотрели оперу. Европа ведь не живет во время войны. У них немного уменьшился объем энергоносителей, и им тяжело. Но европейцы не понимают всей трагедии военного времени, когда твои родственники постоянно под обстрелами.

Или в любой момент крылатая ракета может прилететь в кафе, где сидят детки и едят мороженое. Европейцы не живут в реальности. Поэтому им кажется, что это очень гуманистически – сказать: "А давайте откроем границы. Вы же видите, люди в россии не хотят быть варварами. Не хотят воевать. Они ведь не сделали зла". В Европе не понимают, что это зло. Пассивное зло – самое страшное зло. Не было бы пассивного зла в россии, не было бы путина и его экспансии.

Что касается россиян, то они должны уплатить цену, должны быть репрессированы внутренней системой и стоять на коленях. Раньше они наоборот выходили, рвали на себе майки и говорили: "Мы сейчас до Берлина дойдем" или "Можем повторить". Россияне искренне поддерживали свое государство. Но это был просто маскарад, в котором они участвовали. Непременно, они не готовы осознать, что это уже не карнавал.

Для того чтобы русские это осознали, нужны не только наши Вооруженные Силы. Хотя, конечно, ВСУ быстро приводят в сознание любого. Но россияне должны испытать максимальные внутренние репрессии. Таких, как мы видели 21 сентября на не очень многочисленных протестах против мобилизации. Когда россиян будут избивать, сажать в тюрьмы, где над ними будут издеваться, тогда они поймут, что такое современная россия.

Ведь россияне думали, что россия – это, с одной стороны, "бедность" в Чебоксарах, а с другой – Египет, куда можно поехать напиться. Но нет, они должны увидеть настоящую россию, которая является страной-тюрьмой для всех.

Россияне вышли на протесты против мобилизации 21 сентября. Скажу честно, я этого не ожидала. Конечно, хотелось бы, чтобы россияне вышли на протесты 24 февраля, когда ракеты улетели в сторону Украины. Но тогда их не очень тревожила война.

Но вдруг это стало их волновать, когда дошло до мобилизации. Путин в видеообращении заявил, что мобилизация не коснется всех. Хотя в указе именно о "частичной мобилизации" не было ни слова. Соответственно, нет никакой конкретики, кого призовут, а кого нет. Российские депутаты уже получили отсрочку от мобилизации. А обычные люди вышли на митинги и там получили повестки.

Может быть, украинцам нужно записать видеоинструкцию, как правильно организовывать пикеты и устраивать Майдан? Ведь пока россияне в одну руку не возьмут брущатку, а в другую – коктейль Молотова, то по факту ничего не изменится.

Катя, вы ошибаетесь. Они – не украинцы. Они не будут выходить на Майдан за свою свободу так, как это делали дважды украинцы. Россияне не будут воевать, как мы. Мы очень от них отличаемся.

Россияне просто этого до конца не понимают. У нас нет никакого шанса походить на них, а у них – быть похожими на нас. Ведь мы не станем на колени ни при каких обстоятельствах. Мы будем воевать до конца.

Вчера Сергей Шойгу сказал, что в россии мобилизационный резерв составляет 30 миллионов человек. Только представьте, рф объявила мобилизацию в третий раз за свою историю. Подчеркиваю: россия воюет с Украиной. Нет никакого НАТО или других альянсов. Есть только одна небольшая страна – Украина, которая даже не вкладывала деньги в военно-промышленный комплекс в том объеме, как это делала россия. В Украине, к сожалению, нет такого большого количества накопленного советского оружия, которое есть в рф.

Нам, кстати, очень повезло, что в россии именно такие генералы. Будь там умные люди, события могли бы развиваться намного хуже для нас. На трибунале поблагодарим шойгу за то, что он был министром обороны в это время.

И вот сейчас шойгу фактически говорит: "Мы зашли в Украину, бросили туда все, что было. Но мы не можем ничего сделать. Поэтому против такой маленькой страны мы будем воевать, имея 30 миллионов мобилизационного резерва". Это абсолютный нонсенс. Такие факторы деморализуют российское общество.

Что касается заявлений путина, то его фамилия в принципе является синонимом слова "ложь". Все, что путин говорит публично, – это обман. К примеру, он в Самарканде говорил о том, что как можно скорее нужно начать переговорный процесс. И буквально через несколько минут заявил, что россия не будет вести переговоры, а намерена обстреливать объекты критической инфраструктуры в Украине.

В этом и состоит неувязка русской федерации. У них руководитель, который постоянно стратегически сам себя переигрывает. Путин каждый день забывает, что сделал или пообещал вчера. На следующий день он начинает двигаться в другом направлении. Таким образом, Путин обнуляет любые шансы россии.

Нам не повезло с таким соседом. Однако повезло миру, потому что если бы здесь были не украинцы, у кремля было бы гораздо больше шансов доказать всем, что россии надо бояться. А сегодня, на 211 день войны, мир, глядя на украинцев, понимает, что россия не такая уж страшная. Да, мир еще не может отказаться от определенных стереотипов, что с россией можно о чем-то договориться.

Но в других странах уже понимают, что нужно запомнить слово Украина. Если кто-то будет ломать глобальные правила поведения в мире, нужно проконсультироваться по этому поводу с Украиной. Это еще одно следствие этой войны.

Ядерный ответный удар

Спрошу у вас и об этих "референдумах", которые они там пытаются себе провести. Мы понимаем, что нас это не остановит, мир их не признает. Я вчера вот о чем подумала: там вчера происходил какой-то совет безопасности с «союзным государством» – с беларусью.

Они ядерной доктриной постоянно машут нам перед глазами: "если на территорию россии будет какое-нибудь нападение, то тогда мы будем защищаться". Мы не стреляем по территории россии – мы защищаем исключительно свою территорию.

Поэтому они решили провести эти "референдумы", "присоединить" эти территории. Затем, в случае чего, они могут либо этой ядерной доктриной воспользоваться, либо заставить ОДКБ вступить в эту войну, сказав, что "это уже наши территории".

Давайте здесь точки над "и" расставим. Это было бы очень просто для глобальной политики, если бы ты, например, имеешь ядерное оружие, пришел куда-нибудь и говоришь: "я считаю, что это моя территория, если вы считаете по-другому, я использую ядерное оружие".

Это же выглядит анекдотично, правильно? А именно это путин сегодня и делает. Он рассчитывает, я не знаю, на какой интеллект. Я понимаю, что 80 – это слишком много для них, если говорить об уровне IQ. Ведь 80 – это школа градации общая или школа для одаренных людей.

Давайте всерьез: нет никакого референдума. Потому что это оккупированная территория, где стоит оккупационная армия, где проходят активные боевые действия. Провести ни одно юридическое действие там невозможно – ни в рамках украинского законодательства, ни в международном праве, ни в российском законодательстве.

Поэтому это чисто пропагандистское действие, рассчитанное исключительно на внутренний рынок. Ну и для того, что если кто-то будет об этом говорить, например, господин Макрон или господин Шольц или кто-либо из иностранных лидеров. Но мы сразу сказали свою позицию, что это нонсенс, и мы на это даже не будем обращать внимания.

Это первое, то есть нет никаких референдумов, нет никакого юридического действия. Не о чем там говорить – вообще. То есть мы как освобождали свою территорию, у нас есть концептуальный план по деблокаде своих территорий – он наработан Генеральным штабом, совершенно отличный план, он утвержден ставкой Верховного главнокомандующего господина Зеленского – и таким образом мы себе отрабатываем. Россияне это понимают.

Это первая составляющая. Вторая составляющая – по ОДКБ. Во-первых, вы видите, какие конфликты там – Таджикистан, Кыргызстан, Армения. Это члены ОДКБ. Для этого россия даже забирает свои контингенты, находящиеся сегодня в странах ОДКБ, определенную часть.

Он же мобилизацию – это он прямо вчера заявил, чтобы сбить определенные информационные негативные волны. Но ведь мобилизацию они постоянно проводят. И берут определенное количество людей по разным направлениям, в том числе и по контингентам в странах ОДКБ.

Я думаю, что страны ОДКБ, особенно эти восточные страны, уже показали свое отношение к господину путину. Особенно ярко это проявляет господин Токаев – президент Казахстана.

С другой стороны, они не имеют таких ресурсов, и точно не будут втягиваться в эту войну, потому что понимают, что будет мощное санкционное давление, мощные внутренние протестные настроения. Почему, например, киргизский народ должен воевать за какие-то нюансы путина, желающего убить определенное количество украинцев? Это ведь нонсенс.

Что касается беларуси. По беларуси понятно, что там и так используется все, что можно – и воздушное пространство, и базы инфраструктурные, в частности аэродромы военные. Даже они уже забирают все снаряды и отвозят на территорию Украины, чтобы использовать для артиллерии. То есть, беларусь уже активно участвует в войне.

В беларуси не такая уж большая и мощная армия, как все думают, для того, чтобы зайти на Черниговском, Ровенском или Волынском направлениях. Мы во-первых, это все отслеживаем с точки зрения разведки, во-вторых, у нас там уже четко сформирована линия обороны, если потребуется. И в-третьих, мы понимаем, что для беларуси это будет фатально.

Необратимые процессы. Я сейчас говорю по русски, чтобы александр григорьевич лукашенко тоже иногда слушал. Я понимаю, что он тоже человек, который забывает через время, что он говорил, но тем не менее.

У него начнутся роковые процессы. Его итак юридически мало кто признает президентом, который имеет право применять репрессивные методы против своего народа.

Тем не менее, господин лукашенко должен понимать, что как только он попытается сыграть в игру "я тоже хочу отщипнуть чуть территории Украины", сразу после этого начнутся необратимые процессы и внутреннего переворота, и общественных массовых протестов в беларуси.

Потому что белоруссия точно не хочет оказаться проигравшей стороной. Стратегически это ей не выгодно. То есть, для белорусов это крайне невыгодный сценарий – зайти в Украину. Они это понимают прекрасно, и я думаю, что они будут придерживаться этого "петляния", которое мы видим уже много месяцев, и продолжат так себе играть.

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К слову, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан уже запретили своим гражданам воевать в Украине. Говорят, что за это предусмотрена уголовная ответственность на родине от 5 до 10 лет тюрьмы.

Я закончу еще один аспект ядерного оружия. Это уже проблема не столько даже Украины, сколько проблема глобального общества и так называемого "клуба ядерных государств".

Есть же доктрина ядерного сдерживания. То есть ни одно государство не может использовать ядерное оружие для того, чтобы "приобрести" себе долю суверенной территории другого государства.

Она утверждена. Эту доктрину поддержала в том числе и российская федерация. То есть ядерное оружие, согласно этой доктрине, является лишь оружием сдерживания. Если действительно что-то будет угрожать суверенитету российской федерации, но территориям, не которые россия себе сказала: "это наши территории", а международно признанные в рамках международного права.

То есть есть границы, которые являются территорией России. Тогда рф может использовать – для защиты этих территорий. Но точно она не может использовать ядерное оружие, если оно сегодня воюет, захватывает часть территорий другого государства.

Тогда другие ядерные страны должны отметить то, что будет немедленно использовано ядерное оружие в рамках сдерживания российской федерации, то есть нанесение немедленного обменного ядерного удара по центрам принятия решений, которые решили использовать ядерное оружие, и по центрам пуска. Это нужно понять.

Почему это должен сделать именно "ядерный клуб"? Потому что россия демонстрирует другим странам, имеющим ядерное оружие, а это не только цивилизованные страны, но и страны со специфическими или не стабильными политическими системами, которые можно спокойно заходить куда угодно, что-то забирать и затем использовать ядерное оружие для "защиты" того, что ты незаконно унес.

И это ломает контуры глобальной безопасности больше, чем все, что сегодня делает россия. Это уже не вопрос военных альянсов, не вопрос границ или территориальной целостности, это вопрос ядерной глобальной безопасности.

И по моему мнению, ядерные государства это прекрасно понимают и сейчас отрабатывают алгоритм, чтобы объяснить россии все последствия удара ядерным оружием по самой россии.

Позиция Запада и перспективы ООН

Генерал США Бен Ходжес сказал, что если россия применит ядерное оружие в Украине, то она этим уничтожит черноморский флот. Но сумеет ли это сдержать россию?

Мне кажется, что нужно более амбициозные цели ставить. Потому что это немного странно выглядит. Потому что черноморский флот при необходимости, если все будет идти по нашему плану, а так и идет, Украина сама сможет уничтожить без использования оружия массового поражения.

Я всегда возвращаюсь к ключевому – мне хотелось бы, чтобы аналитическая способность мира была более существенной. Чтобы они и математику более принципиально рассчитывали, и психологию войны, и последствия войны, и вообще говорили более адекватные вещи.

Потому что разменивать ядерный удар по Черноморскому флоту, который уже наполовину уничтожен Украиной, это выглядит странно и говорит об аналитической несостоятельности мира.

Давайте еще поговорим о Генассамблее ООН. Байден сказал интересную вещь – что выступает за включение новых членов в Совбез ООН и также за отмену права вето.

Мне кажется, что эта война и вообще все происходящее в последние годы показали недейственность международных потенциально посреднических институций, а также то, что нужно менять функционал, назначение и состав этих институций.

Например, по ООН – безусловно, в таком виде, какой она есть сейчас, эта организация дальше существовать не сможет. Ибо она практически никак не влияет на поведение той же россии. Более того, Байден говорит о двух конкретных странах, которые имеют право вето и в принципе в Совбезе ООН постоянно блокировали любые инициативы, чтобы мир стал более безопасным.

И таким образом сегодня не только Байден, а тот же Шольц и другие говорят о необходимости реформирования ООН в целом и расширении числа постоянных членов Совбеза за счет таких стран как Япония, Германия и Индия, чтобы выйти на формулу кворумного голосования.

Кроме того, это нонсенс, когда страна-террорист, массово убивающая гражданское население, использует ядерное оружие как шантаж, а АЭС как объекты сверхбольшого риска, что она до сих пор находится в ООН в качестве постоянного члена Совбеза. Это ведь тот орган, который может заканчивать любую войну, чтобы она и не началась.

Нонсенс, что россия, по сути, начавшая третью мировую войну, имеет блокирующее право голоса. И об этом нужно больше говорить. Более того, процессы трансформации ООН будут также уже начинаться. Об этом говорят все ключевые лидеры мира.

Мы больше склонялись к тому, что реформация ООН будет проходить уже после победы Украины. Но действительно удивительно, как страна, начинающая войну, может запрещать других говорить об этом.

Да, это удивительно. Но мир вообще удивителен из-за того, что в нем могут быть такие войны, которые мы сегодня видим. Если бы мир был более правильно сконструирован, в нем было больше белого, чем черного, и меньше реальной политики, то, наверное, умирало бы меньше людей от того, что россия зашла на территорию Украины.

Между тем, как бы это ни выглядело, но действительно – победа Украины важна не только для нас с точки зрения государства, защищающего свое право на существование и свою территорию, нет, она важна для того, чтобы были запущены большие трансформационные процессы в мире.

Для того, чтобы предотвратить такие конфликты и такие войны, Украина и должна победить, потому, что она будет инициатором всех процессов. Мы будем жестко требовать от мировых институтов, чтобы они менялись.

И мы сможем это сделать. Ведь когда ты выиграешь войну, особенно у такого соперника, которого все боялись, это дает тебе большой карт-бланш, и ты можешь изменить этот мир с точки зрения функционирования контура безопасности. Это будет ключевая задача Украины. Мы получим на это и мандат, и право, и инициативу.

Более того, исходя из нашего разума, из того, как мы понимаем войну и современные более справедливые отношения в глобальном измерении, мы это однозначно сделаем. Более того, ключевое то, что мы уже находимся на другом измерении понимания того, что нужно делать в послевоенном времени.

Для Украины нет никакого другого шанса, кроме выиграть. Почему? Ибо от этого будет зависеть ход человеческой истории. В противном случае – человечество перейдет к большому количеству подобных конфликтов и войн.