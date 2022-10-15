Путин ожидает, что оккупанты вгрызутся в Херсон зубами, а они вывозят награбленное, – Подоляк

Российская армия терпит сокрушительные поражения на фронте. Оказалось, что у "второй армии мира" есть проблемы во многих аспектах военного дела.

Стоит только учесть тот факт, что у оккупантов отсутствуют понятия "дисциплины" и "боевого духа". Вместо того чтобы выполнять приказы руководства, российские военные занимаются мародерством и активно вывозят награбленное.

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Оккупанты занимаются хищением вещей вместо того, чтобы воевать

Михаил Подоляк иронически пошутил о том, что прогнившая система, которая прослеживается на всех ступенях руководства России, не покидает места для дисциплины.

Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места,

– отмечает советник ОП.

Планы кремлевского диктатора по "сохранению лица" идут вслед за российским военным кораблем. Все потому, что путинская армия вместо того, чтобы "вгрызаться зубами" в Херсон, занята хищением имущества украинцев и вывозом награбленного.

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Херсон могут освободить уже к концу октября

О том, что временно оккупированный Херсон может быть освобожден от захватчиков уже во второй декаде октября, сообщило Financial Times. Издание ссылается на западных военных чиновников.

Похоже, что решающее сражение за Херсон уже близко. ВСУ активно продвигаются вперед и продолжают обстрелы российских понтонных переправ.

У прокремлевских коллаборантов наблюдается расхождение в заявлениях. Это указывает на то, что враги не общаются должным образом между собой.

Речь идет о Сальдо и Стремоусове. Первый истерически призвал Кремль к вывозу жителей Херсона в Россию из-за успехов ВСУ. В то время как Стремоусов напротив кричал, что этого не нужно делать.

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