россия использует пленных "Азовстали"

Об этом в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя переговоры Украины и россии.

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По словам Подоляка, на данный момент Украина ведет с россией переговоры по защитникам "Азовстали", оказавшимся в плену врага после того, как в мае получили приказ прекратить оборону Мариуполя.

Он отметил, что переговоры сложны, ведь россия стремится использовать украинских воинов. Также Подоляк подчеркнул слабость Красного Креста и ООН, вовлеченных в процесс обмена пленными.

Мы говорим и о защитниках "Азовстали", но дело продвигается тяжело, потому что россия хочет извлечь из них максимальную пропагандистскую выгоду. Красный Крест и ООН в этом слабы. Они должны стать активнее,

– сказал Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что Украина также ведет переговоры с россией по другим тактическим вопросам.

россия не допускает Красный Крест к защитникам "Азовстали"

В середине мая из "Азовстали" вышло более 2000 тысяч украинских защитников и защитниц. Большинство из них все еще находятся в российском плену. Известно, что пленные находятся в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где россия совершила кровавый теракт.

Екатерина Прокопенко, супруга командира полка защитников Мариуполя Дениса Прокопенко, заявляла, что ее муж перед выходом из "Азовстали" рассказывал, что к ним в плен будет приезжать комиссия ООН или Красного Креста.

Однако, как сказала Прокопенко, Красный Крест заявляет, что он не был гарантом безопасности украинских военнопленных.

Анна Науменко, невеста командира 1 роты 1 батальона Дмитрия Данилова, заявила, что на голову Красного Креста должно оказываться давление. Пока Красный Крест не получает доступ к украинским пленным, глава КК ездит в Москву и тепло встречается с главой МИД россии лавровым.

Спикер МККК Александр Власенко рассказывал, что Красный Крест посетил пленных через 2 – 3 дня после того, как их перевели в Еленовку. Однако представители Красного Креста не имели возможности пообщаться с украинскими пленными с глазу на глаз.

Вернувшийся из плена защитник "Азовстали" Владислав Жаворонок заявил, что не видел в плену ни Красного Креста, ни никакой другой международной организации.

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