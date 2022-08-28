росія використовує полонених "Азовсталі"

Про це в інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи переговори України та росії.

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За словами Подоляка, на цей момент Україна веде з росією переговори щодо захисників "Азовсталі", які опинилися у полоні ворога після того, як у травні отримали наказ припинити оборону Маріуполя.

Він зазначив, що переговори складні, адже росія прагне використати українських воїнів. Також Подоляк підкреслив слабкість Червоного Хреста та ООН, які залучені до процесу обміну полоненими.

Ми говоримо і про захисників "Азовсталі", але справа просувається важко, тому що росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду. Червоний Хрест і ООН у цьому слабкі. Вони мають стати активнішими,

– сказав Подоляк.

Радни глави ОП заявив, що Україна також веде переговори з росією щодо інших тактичних питань.

росія не допускає Червоний Хрест до захисників "Азовсталі"

У середині травня з "Азовсталі" вийшло понад 2000 тисячі українських захисників і захисниць. Більшість з них досі перебуває в російському полоні. Відомо, що полонені перебувають у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де росія здійснила кривавий теракт.

Катерина Прокопенко, дружина командира полку захисників Маріуполя Дениса Прокопенка, заявляла, що її чоловік перед виходом з "Азовсталі" розповідав, що до них у полон буде приїжджати комісія ООН чи Червоного Хреста.

Та, як сказала Прокопенко, Червоний Хрест заявляє, що він не був гарантом безпеки українських військовополонених.

Ганна Науменко, наречена командира 1 роти 1 батальйону Дмитра Данілова, заявила, що на голову Червоно Хреста має чинитися тиск. Поки Червоний Хрест не отримує доступ до українських полонених, глава ЧХ їздить у Москву та тепло зустрічається з главою мзс росії сергеєм лавровим.

Речник МКЧХ Олександр Власенко розповідав, що Червоний Хрест відвідав полонених через 2 – 3 дні після того, як їх перевели в Оленівку. Однак представники Червоного Хреста не мали змоги поспілкуватися з українськими полоненими віч-на-віч.

Захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок, який повернувся з полону, заявив, що не бачив у полоні ані Червоного Хреста, ані жодної іншої міжнародної організації.

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