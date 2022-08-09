Если мы проиграем, то должны поставить крест на украинской государственности, – Подоляк
Источник:BBC
Если украинское общество согласится на поражение в войне с россией, ему придется смириться с потерей государства Украина. В планах россии уничтожить Украину, поэтому прекращение войны на условиях кремля ничего хорошего для украинцев не предполагает.
россия согласится только на один вариант – уничтожение Украины, – Подоляк
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его мнению, украинское общество решило, что война с россией закончится "только тогда, когда так будет хотеть украинское общество".
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В то же время, Подоляк допускает, что украинцы на фоне, например, военных поражений могут принять другое решение. По его словам, в случае поражения украинцы должны осознать, что это будет крест на украинской государственности.
Безусловно, любое общество может принять любое решение. Только тогда нужно будет каждому из нас откровенно сказать самому себе: если мы проигрываем, то мы должны поставить крест на украинской государственности. Это ключевое, люди должны это понять,
– сказал Подоляк.
По его мнению, если украинцы согласятся на капитуляцию, то это не будет вопрос о частичной потерявшей территории.
"Нет. Все должны тогда себе сказать, что мы готовы забыть об Украине как государстве. Мы (должны будем) согласиться на жизнь в каком-то лагере или в эмиграции. Каждый из нас должен сказать, какую цену он готов заплатить за то, будет ли Украина существовать или нет. Это очень просто и очень сложно одновременно", – отметил советник главы ОП.
Он подчеркнул, что против Украины воюет россия, "которая согласится только на один вариант – уничтожение Украины".
Так давайте об этом говорить и каждый пусть сам скажет, готов ли он, чтобы уничтожили Украину,
– сказал Подоляк.
Вместе с тем Подоляк уверен, что в Украине достаточно людей, которые будут до конца защищать право нашего государства на существование как великого государства.
Украина приостановила переговоры с россией
- В Киеве решили приостановить мирные переговоры с Россией, поскольку в кремле ставят ультиматумы и требуют от Украины территориальных уступок.
- Также в МИД Украины заявили, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте. Кроме того, о том, что нет оснований для возобновления переговоров с оккупантами, заявляли в ОП.
- Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине, чтобы говорить с россией, нужно иметь правильную переговорную позицию. Для переговоров с кремлем, по его словам, нужно, чтобы россия потерпела тактические поражения.
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