Если мы проиграем, то должны поставить крест на украинской государственности, – Подоляк

Если украинское общество согласится на поражение в войне с россией, ему придется смириться с потерей государства Украина. В планах россии уничтожить Украину, поэтому прекращение войны на условиях кремля ничего хорошего для украинцев не предполагает.

россия согласится только на один вариант – уничтожение Украины, – Подоляк

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его мнению, украинское общество решило, что война с россией закончится "только тогда, когда так будет хотеть украинское общество".

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В то же время, Подоляк допускает, что украинцы на фоне, например, военных поражений могут принять другое решение. По его словам, в случае поражения украинцы должны осознать, что это будет крест на украинской государственности.

Безусловно, любое общество может принять любое решение. Только тогда нужно будет каждому из нас откровенно сказать самому себе: если мы проигрываем, то мы должны поставить крест на украинской государственности. Это ключевое, люди должны это понять,

– сказал Подоляк.

По его мнению, если украинцы согласятся на капитуляцию, то это не будет вопрос о частичной потерявшей территории.

"Нет. Все должны тогда себе сказать, что мы готовы забыть об Украине как государстве. Мы (должны будем) согласиться на жизнь в каком-то лагере или в эмиграции. Каждый из нас должен сказать, какую цену он готов заплатить за то, будет ли Украина существовать или нет. Это очень просто и очень сложно одновременно", – отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что против Украины воюет россия, "которая согласится только на один вариант – уничтожение Украины".

Так давайте об этом говорить и каждый пусть сам скажет, готов ли он, чтобы уничтожили Украину,

– сказал Подоляк.

Вместе с тем Подоляк уверен, что в Украине достаточно людей, которые будут до конца защищать право нашего государства на существование как великого государства.

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