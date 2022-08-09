росія погодиться тільки на один варіант – знищення України, – Подоляк

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. На його думку, українське суспільство вирішило, що війна з росією закінчиться "тільки тоді, коли так буде хотіти українське суспільство".

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Водночас Подоляк допускає, що українці на тлі, наприклад, воєнних поразок можуть прийняти інше рішення. За його словами, у випадку поразки українці повинні зрозуміти, що це буде хрест на українській державності.

Безумовно будь-яке суспільство може прийняти будь-яке рішення. Тільки тоді треба буде кожному з нас відверто сказати самому собі: якщо ми програємо, то ми маємо поставити хрест на українській державності. Це ключове, люди мають це зрозуміти,

– сказав Подоляк.

На його думку, якщо українці погодяться на капітуляцію, то це не буде питання часткової втратили території.

"Ні. Всі мають тоді собі сказати, що ми готові забути про Україну як державу. Ми (повинні будемо) погодитися на життя в якомусь таборі чи в еміграції. Кожен з нас повинен сказати, яку ціну він готовий заплатити за те, буде існувати Україна чи ні. Це дуже просто і дуже складно одночасно", – зазначив радник глави ОП.

Він наголосив, що проти України воює росія, "яка погодиться тільки на один варіант – знищення України".

То давайте про це говорити і кожен хай собі сам скаже, чи готовий він, щоб знищили Україну,

– сказав Подоляк.

Разом з тим, Подоляк впевнений, що в Україні достатньо людей, які будуть до кінця захищати право нашої держави на існування як великої держави.

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