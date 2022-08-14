У Зеленского объяснили, почему ВСУ могут освобождать свои территории с помощью любого оружия

В Офисе Президента заявили, что Украина освобождает свои территории на законных основаниях. Поэтому наша страна может пользоваться любым оружием.

Есть соответствующие основания, что Крым, Донецк или Херсон – это не часть россии. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Обратите внимание россия должна находиться за железным занавесом, – Подоляк объяснил условия мировой безопасности

Почему Украина может защищаться любым оружием

Напомню… Крым — не часть россии, как и Донецк или Херсон. ЗАЭС — не российский объект, а украинская атомная станция,

– сказал Подоляк.

Он в очередной раз отметил, что россия – страна-захватчик и убийца, пришедшая на чужую землю с войной.

"У Украины есть все законные основания освобождать свои территории, в том числе с помощью любого оружия", – подчеркнул Подоляк.

Что Подоляк говорил о россии ранее: последние новости

Михаил Подоляк заявлял, что западные санкции против россии полностью заблокировали возможность москве получать что-либо для изготовления вооружения. Государство-агрессор это знает и хочет, чтобы Украине предоставляли все меньше оружия его партнеры.

Кроме того, Подоляк говорил, что такая "небольшая детонация", как около Новофедоровки, будет сопровождать склады оккупантов еще в течение 2 – 3 месяцев.

Кстати, ранее также сообщалось, что российское оружие является неэффективным и устаревшим. Бронетехника и вертолеты не способны противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты попадают в цель только с 33% вероятностью.

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