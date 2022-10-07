Не было и слова о превентивном ядерном ударе по России, – Подоляк уточнил заявление Зеленского

Владимир Зеленский призвал НАТО пересмотреть свои механизмы реагирования на угрозы, чтобы сделать невозможным применение Россией ядерного оружия. Сделать это можно благодаря превентивным мерам.

Как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, под "превентивными мерами" подразумеваются санкции и вооруженная помощь Украине.

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Подоляк отметил, что, несмотря на ложь и манипуляцию российских пропагандистов, в заявлении Зеленского не было ни слова о превентивном ядерном ударе по России.

Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно очертить для России последствия. А также усилить удары по России в виде санкций.

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Добавим, что пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Зеленский не призвал применять ядерное оружие против России. Он подчеркнул, что в заявлении президента о важности превентивных мер НАТО украинский лидер говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не разрешить России развязать войну. Он напомнил, что единственные меры, о которых тогда уже говорилось, были санкции.

"Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – подытожил Никифоров.

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Россия уже несколько месяцев подряд держит весь мир в страхе, угрожая применить ядерное оружие. Президент Владимир Зеленский убежден, что НАТО и все международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на применение страны-агрессорки ядерного оружия.

А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты да, ну, вот держи от нас!" Необходимо пересмотреть применение своего давления,

– сказал Зеленский.

Российские пропагандисты в привычной для них манере уже перекрутили и сманипулировали словами Владимира Зеленского. После этого заявления рупоры Кремля заявили, что Украина якобы призывает ударить по России ядерным оружием.

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