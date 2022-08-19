путин не отказался от идеи захватить Украину, – Подоляк

В планах россии захватить и уничтожить территорию Украины, которая является раздражителем для россиян. Оккупанты не стремятся кого-то защищать на захваченных территориях, о чем лжет российская пропаганда.

Их цель – захватить и уничтожить, – Подоляк

Об этом в интервью 24 каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин ничего не защищает в незаконных квазиреспубликах в Донецкой и Луганской областях.

Кстати Не только со стороны россиян, – Подоляк сказал, о каких "острых событиях" на фронте сообщали в разведке

Это территория, которую они захватили и сделали маленькие криминальные анклавы. И не больше,

– сказал он.

Подоляк отметил, что в планах россии не просто захватить территорию Украины, а уничтожить ее.

"А захватить они хотят именно Украину. И даже не с точки зрения, чтобы что-то дальше здесь делать, строить. Их цель – захватить и уничтожить", – заявил советник главы ОП.

Поэтому, как констатировал Подоляк, главный план россии – это унизить человечество, показав, что "варварская цивилизация имеет право заходить на большую территорию и уничтожать там, где проживает 40 миллионов населения".

Для них Украина это такой раздражитель, который пока они не уничтожат – не успокоятся. Мы должны это понять окончательно,

– резюмировал он.

Подоляк сравнил Харьков с Алеппо, Грозным и Варшавой

Слова Михаила Подоляка о планах россии уничтожить Украину подтверждают обстрелы украинских городов, в частности Харькова. Враг нанес кровавый удар по общежитиям Харькова в течение 17 – 18 августа, в результате чего погибли люди.

Подоляк подчеркнул, что россия – государство-террорист, которое целенаправленно бьет по спальным кварталам и гражданским людям. Он отметил, что враг хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945.

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