Цена наступления: в боях за Пятихатки погиб стрелок из Прикарпатья Михаил Романюк
Источник:Снятинська міська рада
Во время освобождения села Пятихатки в Запорожской области погиб военный из Ивано-Франковской области – Михаил Романюк.
О потере сообщили в городском совете. Михаил Романюк родом из села Долишнее Залучье Коломыйского района. Защитнику было 49 лет.
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Воину навсегда 49
В рядах ВСУ служил стрелком-помощником гранатометчика.
Погиб Михаил Романюк 17 июня 2023 во время боевых действий на Запорожском направлении.
В этот горький миг разделяем горе родных и вместе склоняем голову в глубокой скорби. Вечная память, уважение и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!,
- говорится в сообщении.
Добавим, что ВСУ продолжают контрнаступать на Юге. Происходит он с стремительной динамикой, учитывая то сопротивление, которое оказывают оккупанты. Заместитель министра обороны Анна Маляр 19 июня официально подтвердила деоккупацию населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.