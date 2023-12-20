На фоне сложение мандатов: в Верховной Раде появился новый депутат

В Верховной Раде зарегистрировали нового депутата. Народным избранником стал Михаил Соколов от "Батькивщины".

Это произошло после того, как Виталий Данилов досрочно составил мандат. Последний отказался от депутатства в конце ноября 2023 года.

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Новым нардепом стал Соколов

Центральная избирательная комиссия сообщила, что зарегистрировала нового народного депутата Украины.

Во время заседания комиссия рассмотрела заявление и документы Михаила Соколова и зарегистрировала его нардепом Украины,

– сообщили в ЦИК.

Там отметили, что Соколова избрали на внеочередных выборах в 2019 году в общегосударственном многомандатном избирательном округе партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Он был номером 26 в избирательном списке партии, а в Верховную Раду тогда прошли 24 кандидата от партии.

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Что известно о Соколове

После волны сложение мандатов в Верховной Раде осталось по состоянию на 13 декабря 2023 года только 400 народных депутатов. Это на 50 избранников меньше, чем предполагает Конституция Украины.

Михаил Соколов – 56-летний предприниматель и политик. Был народным депутатом 6 созыва. Кроме того, напрасно баллотировался в Раду 7-го, 8-го и 9-го созывов от "Батькивщины".

Соколов имеет образование инженера-механика летательных аппаратов. В начале карьеры работал инженером-конструктором. Впоследствии был заместителем директора разных предприятий, исполнял обязанности директора ООО "Технофарм".

В 2015 – 2019 годах был депутатом Николаевского областного совета, в 2002 – 2007 годах – Днепровского горсовета. Во время выборов в 2019 году работал в должности заместителя директора ООО "Укртранзит".

Движение "ЧЕСТНО" отмечало прогульничество Соколова. Также он известен как заказчик лоббистских услуг для лидера "Батькивщины" – Юлии Тимошенко.

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