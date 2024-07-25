Вероятно, застрелили: в Днепре нашли мертвым активиста Михаила Тонконогого

Михаила Тонконогого разыскивали несколько дней: он исчез и не выходил на связь. На его теле обнаружили признаки насильственной смерти.

Официальных сообщений от полиции пока нет. Однако местные телеграм-каналы заявили, что на теле Михаила обнаружили огнестрельные ранения.

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Предварительно, убийство: что известно о смерти Михаила Тонконогого

Ранее издание Суспильное писало, что заявление об исчезновении Михаила Тонконогого поступило от его матери 23 июля.

Местные издания сообщали, что 22 июля Тонконогого зафиксировали камеры, когда он ехал за рулем своей машины по проспекту Слобожанскому в сторону Подгородного. С тех пор связь с ним оборвалась.

Поздно вечером 24 июля бывший председатель Соборного районного Совета города Артем Тимарев написал, что Тонконогого нашли мертвым с признаками насильственной смерти. Он добавил, что работают криминалисты.

25 июля друг активиста Александр Островский подтвердил Суспільному, что правоохранители нашли тело Михаила.

Издание "Днепр Оперативный" также написало, что оперативники криминальной полиции уже задержали группу лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Сейчас 24 Канал ожидает комментарий Нацполиции относительно обстоятельств смерти Михаила Тонконогого.