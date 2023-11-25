Отдал жизнь за Украину: на Востоке погиб воин Михаил Угринюк

Военнослужащий был родом из села Куты Ивано-Франковской области, но вместе с семьей проживал во Львовской области. Мужчина выполнял боевые задания на Запорожском, Херсонском и Донецком направлениях, а погиб 23 ноября возле Авдеевки.

Воин имел позывной "Таможенник", был подполковником Таможенной Службы (Советник 2 ранга). Когда пришло время, он без колебаний отправился на войну. Воевал на самых ожесточенных участках фронта.

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После ранения снова вернулся на фронт

Во Львовской таможне сообщили, что Михаил Угринюк с 1996 года работал в таможенных органах. Впоследствии был мобилизован в ряды ВСУ. Воевал в составе 24-й ОМБр имени короля Даниила, а в марте 2023 стал бойцом Legio V и 14 Отдельного полка ВСУ.

Михаил – самый смелый из всех, кого я знал. Он любил жизнь, был очень искренним – душой компании, обожал своих трех внуков, уважал семью, помогал друзьям, о себе вообще мало думал,

– рассказал один из его коллег.

Сын воина Михаил Угринюк написал, что на войне его отец получил ранение, но впоследствии вернулся на фронт. Свой последний бой он принял под Авдеевкой.

"Пример для каждого из нас, каким должен быть Воин Чести, Рыцарь Войска Украинского и Националист. Светлый, честный и благородный Человек. К Тебе приходили за советом и утешением, потому что для каждого Ты – безоговорочный авторитет, строгий наставник и добрый Друг", – добавил Михаил Угринюк.

В Кутском поселковом совете отметили, что война забирает лучших людей, а отважный боец отдал свою жизнь за то, чтобы все мы могли жить в мире.

Потери Украины на войне

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украину 20 ноября удалось вернуть тела 94 военных. В ведомстве отметили, что россиянам также передали тела погибших комбатантов, пришедших в наше государство с войной.

В боях под Херсоном погиб работник Львовской национальной оперы Ярослав Миколыв. Жена военного подтвердила гибель мужчины. Она добавила, что он был отцом двоих детей.

Под Авдеевкой погиб воин из Полтавщины. Военному было 36 лет, он воспитывал сына и дочь. Мужчина был младшим сержантом, стрелком-помощником гранатометчика. Воевать пошел с первых дней полномасштабной войны.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким Героя! Светлая память!