Участвовал в боях на левом берегу: на войне погиб матрос Михаил Воевидко

Война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. На этот раз стало известно о трагической гибели матроса Михаила Воевидко из Буковины.

Трагическая весть о гибели военнослужащего пришла в село Белое 10 февраля. О дате захоронения власти сообщат позже.

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Трагическая гибель Героя

В ожесточенных боях на левом берегу Днепра 10 февраля 2024 года героически погиб военный Михаил Воевидко. Отмечается, что свой последний бой он принял вблизи населенного пункта Новотягнинка Херсонской области. Он был частью морской пехоты и служил в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Михаилу на момент гибели было 43 года. В родной Мамаевской общине сообщили, что он родился 15 ноября 1980 года в селе Белое.

Выражаем сердечные соболезнования родным, близким и собратьям по поводу тяжелой утраты нашего Земляка. В эти горькие минуты искренне разделяем горе семьи и вместе со всей общиной склоняем головы в глубокой скорби,

– написал Роман Рудик.

Михаил Воевидко погиб в бою на левом берегу / фото Роман Рудик

О времени встречи тела Героя, дату захоронения и прощания с погибшим будет сообщено дополнительно.

Потери Украины