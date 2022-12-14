Морпеху Дианову провели операцию на руке в США: в каком состоянии защитник Мариуполя

Морской пехотинец Михаил Дианов удачно перенес операцию на руке. Ее провели в США.

Морской пехотинец получил пулевое ранение в марте этого года, защищая Мариуполь. 13 декабря Дианову прооперировали правое плечо в Сент-Луисе.

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В каком состоянии сейчас Дианов

Операция прошла удачно. После реабилитации правая рука защитника будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину.

Отмечается, что футбольный клуб "Шахтер" организовал и покрыл все расходы по лечению воина в США.

Дианову сделали операцию в США / фото ФК "Шахтер"

Что известно о ранении Дианова

У защитника Мариуполя были шаровые ранения в обеих ногах и раздроблена кость правой руки. После освобождения из российского плена у Дианова не было 4 сантиметра кости, так что были необходимы деньги на лечение.

Семья Дианова открыла сбор и украинцы отправили им более 23 миллионов гривен. Позже освобожденный из плена боец заявил, что решил отдать средства на лечение собратьев, ведь с лечением ему поможет спонсор.

Напомним, что 21 сентября Михаила Дианова вернули из плена. Во время обмена в Украину отпустили многих других защитников "Азовстали".

Известно, что 42-летний Михаил Дианов родом из Тернополя. Он старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.