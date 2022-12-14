Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі.

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В якому стані зараз Діанов

Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука захисника повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України.

Зазначається, що футбольний клуб "Шахтар" організував та покрив усі витрати на лікування воїна у США.

Діанову зробили операцію у США / фото ФК "Шахтар"

Що відомо про поранення Діанова

У захисника Маріуполя були кульові поранення в обох ногах та роздроблена кістка правої руки. Після звільнення з російського полону в Діанова не було 4 сантиметри кістки, тож були необхідні гроші на лікування.

Родина Діанова відкрила збір і українці відправили їм понад 23 мільйони гривень. Згодом звільнений з полону боєць заявив, що вирішив віддати кошти на лікування побратимів, адже з лікуванням йому допоможе спонсор.

Нагадаємо, що 21 вересня Михайла Діанова повернули з полону. Під час того обміну в Україну відпустили багато інших захисників "Азовсталі".

Відомо, що 42-річний Михайло Діанов родом з Тернополя. Він є старшим сержантом 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.