Обострение связано с "Северным потоком-2", – волонтер о ситуации на Донбассе
Источник:24 канал
Обострение на Донбассе началось не конкретно сейчас. И ранее боевики обстреливали украинские позиции, используя артиллерию, которая бьет на весомое расстояние.
Стабильно ежедневно российские военные обстреливают наши позиции. Об этом в эфире на 24 канале сказала волонтер, парамедик, депутат Киевсовета Алина Михайлова.
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Михайлова: "Северный поток-2" – война в другом формате
По ее словам, обострение может быть связано с российским газопроводом "Северный поток-2".
По моему мнению, это обострение связано с "Северным потоком-2". Россия поняла, что мы фактически никому не нужны – ни США, ни Германии, мы сами по себе,
– подчеркнула Михайлова.
Она отметила, что газопровод прекрасно показывает, что никто не заинтересован запретить России любые действия агрессии на Донбассе. "Северный поток-2" – это такая же война, только в другом формате", – отметила волонтер.Напомним! Российские боевики 26 июля обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали 7 наших защитников. Трехсторонняя контактная группа отреагировала на агрессивные действия России.
"Северный поток-2" и Украина: коротко
- США и Германия 21 июля договорились по "Северному потоку-2". Согласно договору, Украина должна получить транзит газа даже после запуска российского газопровода.
- По мнению экспертов, соответствующий договор еще можно сорвать через Конгресс США.
- По словам советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, наше государство в случае запуска трубопровода будет терять 1,5 миллиарда долларов.
- В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что остановить "Северный поток-2" еще можно.
Волонтер сказала, с чем связано обострение на Донбассе: смотрите видео