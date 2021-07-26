Обострение связано с "Северным потоком-2", – волонтер о ситуации на Донбассе

Обострение на Донбассе началось не конкретно сейчас. И ранее боевики обстреливали украинские позиции, используя артиллерию, которая бьет на весомое расстояние.

Стабильно ежедневно российские военные обстреливают наши позиции. Об этом в эфире на 24 канале сказала волонтер, парамедик, депутат Киевсовета Алина Михайлова.

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Михайлова: "Северный поток-2" – война в другом формате

По ее словам, обострение может быть связано с российским газопроводом "Северный поток-2".

По моему мнению, это обострение связано с "Северным потоком-2". Россия поняла, что мы фактически никому не нужны – ни США, ни Германии, мы сами по себе,

– подчеркнула Михайлова.

Она отметила, что газопровод прекрасно показывает, что никто не заинтересован запретить России любые действия агрессии на Донбассе. "Северный поток-2" – это такая же война, только в другом формате", – отметила волонтер.

"Северный поток-2" и Украина: коротко

США и Германия 21 июля договорились по "Северному потоку-2". Согласно договору, Украина должна получить транзит газа даже после запуска российского газопровода.

По мнению экспертов, соответствующий договор еще можно сорвать через Конгресс США.

По словам советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, наше государство в случае запуска трубопровода будет терять 1,5 миллиарда долларов.

В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что остановить "Северный поток-2" еще можно.

Российские боевики 26 июля обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали 7 наших защитников. Трехсторонняя контактная группа отреагировала на агрессивные действия России.

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