"Фактически происходит расправа": можно ли спасти Саакашвили и что происходит в Грузии
На днях, находящийся в тюрьме, третий грузинский лидер Михеил Саакашвили показал свое состояние. С помощью видеозвонка он присоединился к судебному заседанию. На кадрах видно, что мужчина очень сильно похудел. Все может двигаться к летальному исходу.
Об этом 24 Каналу отметил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, почему нельзя повлиять на власти Грузии.
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"Все движется к летальному исходу. Есть подозрения, что его отравили. Фактически происходит расправа", – подчеркнул Клочок.
Действия властей Грузии
Саакашвили является гражданином Украины, подчеркнул Клочок. Украинские власти предлагают вернуть его на территорию нашего государства. Впрочем, перспектив в этом нет. Грузинские власти играют в "доброго и плохого полицейского", где президент страны вроде бы выступает за европейские ценности, а правительство откровенно демонстрирует противоположное и без преувеличений – пророссийский курс.
"История Саакшвили – показательный момент. И он демонстрирует, что Грузии до европейских стандартов далеко. Инициатива отправить посла в Грузию интересна, но как говорят дипломаты, такой практики нет. Офис прибегает к крайним мерам, но кажется, что это уже все. Фактически используются все методы, даже не дипломатические, на власть Грузии для того, чтобы она пришла в сознание", – пояснил аналитик.
Валерий Клочок о проблеме с Саакашвили: смотреть видео
Грузины тоже молчат
Валерий Клочок отметил, что входящие в оппозицию грузины тоже молчат в этой ситуации. Он предполагает, что там есть политические противоречия и это внутренний вопрос в этой стране. Среди оппозиции нет единства и полного понимания тех угроз, которые может представлять Россия.
"Мне это напоминает вопрос с Украиной, когда у нас было много оппозиционных партий, а ярко выраженных протестов мы не видели до 2013 года. История с Януковичем стала катализатором объединения оппозиционных сил. Ситуация в Грузии очень похожа. Она тоже имеет оккупированные территории – все эти события связаны с пророссийскостью грузин", – отметил он.
Аналитик добавил, что грузинам стоит увидеть очевидные вещи и учесть опыт Украины, чтобы не пройти через войну с Россией.
А России воевать против Грузии будет легче. Жаль грузин, которые выходят на протесты, но не могут дожать,
– сказал Клочок.
Ситуация с Саакашвили: основные новости
- Владимир Зеленский заявил, что мир снова увидел, как Кремль руками действующих властей Грузии убивает гражданина Украины. Он поручил министру иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему протест и предложить покинуть Украину в течение следующих 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.
- Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что Саакашвили хотят довести до смерти: "все держится на личной ненависти и мести". Он подчеркнул, что Украина в очередной раз обращалась к властям Грузии, чтобы вернуть Саакашвили.
- Напомним, в 2018 году суд Грузии заочно осудил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Против него также возбуждены уголовные дела за хищение бюджетных средств, разгоны акции 7 ноября 2007 года и так далее. 20 октября 2021 года прокуратура Грузии выдвинула Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы.