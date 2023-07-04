"Фактически происходит расправа": можно ли спасти Саакашвили и что происходит в Грузии

На днях, находящийся в тюрьме, третий грузинский лидер Михеил Саакашвили показал свое состояние. С помощью видеозвонка он присоединился к судебному заседанию. На кадрах видно, что мужчина очень сильно похудел. Все может двигаться к летальному исходу.

Об этом 24 Каналу отметил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, почему нельзя повлиять на власти Грузии.

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"Все движется к летальному исходу. Есть подозрения, что его отравили. Фактически происходит расправа", – подчеркнул Клочок.

Действия властей Грузии

Саакашвили является гражданином Украины, подчеркнул Клочок. Украинские власти предлагают вернуть его на территорию нашего государства. Впрочем, перспектив в этом нет. Грузинские власти играют в "доброго и плохого полицейского", где президент страны вроде бы выступает за европейские ценности, а правительство откровенно демонстрирует противоположное и без преувеличений – пророссийский курс.

"История Саакшвили – показательный момент. И он демонстрирует, что Грузии до европейских стандартов далеко. Инициатива отправить посла в Грузию интересна, но как говорят дипломаты, такой практики нет. Офис прибегает к крайним мерам, но кажется, что это уже все. Фактически используются все методы, даже не дипломатические, на власть Грузии для того, чтобы она пришла в сознание", – пояснил аналитик.

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Грузины тоже молчат

Валерий Клочок отметил, что входящие в оппозицию грузины тоже молчат в этой ситуации. Он предполагает, что там есть политические противоречия и это внутренний вопрос в этой стране. Среди оппозиции нет единства и полного понимания тех угроз, которые может представлять Россия.

"Мне это напоминает вопрос с Украиной, когда у нас было много оппозиционных партий, а ярко выраженных протестов мы не видели до 2013 года. История с Януковичем стала катализатором объединения оппозиционных сил. Ситуация в Грузии очень похожа. Она тоже имеет оккупированные территории – все эти события связаны с пророссийскостью грузин", – отметил он.

Аналитик добавил, что грузинам стоит увидеть очевидные вещи и учесть опыт Украины, чтобы не пройти через войну с Россией.

А России воевать против Грузии будет легче. Жаль грузин, которые выходят на протесты, но не могут дожать,

– сказал Клочок.

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