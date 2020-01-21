Микитасю сократили срок ознакомления с материалами дела об избиении

Бывшему депутату Максиму Микитасю ограничат срок ознакомления с материалами уголовного производства. Речь о его нападении на председателя поселкового совета в Любече на Черниговщине.

Прокуроры Офиса Генпрокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты Микитася срока ознакомления с делом, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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На такой шаг сторона обвинения пошла из-за того, что подозреваемый и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомились ни с одним из документов уголовного производства.

Ходатайство направлено для рассмотрения в суде. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Офиса Генерального прокурора,

– говорится в сообщении.

Справка. ГБР расследует хулиганские действия экс-парламентария Максима Микитася во время сессии поселкового совета в Любече Черниговской области. Тогда нардеп ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и подрался с председателем совета Сергеем Пинчуком. О подозрении в этом деле ему сообщили 24 сентября.

Микитася сняли с рейса: что надо знать

Дело об избиении – лишь одно из нескольких. Максим Микитась является одним из самых влиятельных застройщиков в Киеве.

В июне 2010 года он возглавил украинскую государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

В 2016 году Микитась стал депутатом. Он победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец и представлял в Раде объединение "Воля народа". В 2019 году участвовал в парламентских выборах, однако проиграл.

Важно! Скандального экс-депутата 20 января сняли с рейса при попытке вылета из Украины. После этого у него снова забрали документы для выезда за границу и надели электронный браслет.

Что этому предшествовало: