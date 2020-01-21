Микитасю сократили срок ознакомления с материалами дела об избиении
Бывшему депутату Максиму Микитасю ограничат срок ознакомления с материалами уголовного производства. Речь о его нападении на председателя поселкового совета в Любече на Черниговщине.
Прокуроры Офиса Генпрокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты Микитася срока ознакомления с делом, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Интересно: В деле Микитася появился еще один подозреваемый
На такой шаг сторона обвинения пошла из-за того, что подозреваемый и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомились ни с одним из документов уголовного производства.
Ходатайство направлено для рассмотрения в суде. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Офиса Генерального прокурора,
– говорится в сообщении.
Справка. ГБР расследует хулиганские действия экс-парламентария Максима Микитася во время сессии поселкового совета в Любече Черниговской области. Тогда нардеп ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и подрался с председателем совета Сергеем Пинчуком. О подозрении в этом деле ему сообщили 24 сентября.
Микитася сняли с рейса: что надо знать
Дело об избиении – лишь одно из нескольких. Максим Микитась является одним из самых влиятельных застройщиков в Киеве.
- В июне 2010 года он возглавил украинскую государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).
- В 2016 году Микитась стал депутатом. Он победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец и представлял в Раде объединение "Воля народа". В 2019 году участвовал в парламентских выборах, однако проиграл.
Важно! Скандального экс-депутата 20 января сняли с рейса при попытке вылета из Украины. После этого у него снова забрали документы для выезда за границу и надели электронный браслет.
Что этому предшествовало:
- Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. Следствие установило, что Микитась, используя подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.
- Позже Высший антикоррупционный суд назначил ему меру пресечения – залог, который составлял 5,5 миллиона гривен. Согласно обязательствам суда, экс-депутата должны были посещать служебные лица, а сам Микитась должен был сдать в соответствующие органы свой загранпаспорт. Кроме того, на него должны были надеть электронный браслет.
- В конце октября в качестве меры пресечения для экс-нардепа Максима Микитася взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Уже через два дня за политика внесли нужную сумму.