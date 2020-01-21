Микитасю скоротили термін ознайомлення з матеріалами справи про побиття

Колишньому депутату Максиму Микитасю обмежать термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Мова про напад на голову селищної ради в Любечі, що на Чернігівщині.

Прокурори Офісу Генпрокурора погодили клопотання слідчого ДБР про обмеження стороні захисту Микитася терміну ознайомлення зі справою, про це повідомляє пресслужба відомства.

Цікаво: У справі Микитася з'явився ще один підозрюваний

На такий крок сторона обвинувачення пішла через те, що підозрюваний та його захисник упродовж місяця з дня отримання повідомлення про закінчення досудового слідства не ознайомилась із жодним документом кримінального провадження.

Клопотання скеровано для розгляду в суді. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва Офісу Генерального прокурора,

– мовиться у повідомленні.

Довідка. ДБР розслідує хуліганські дії екс-парламентаря Максима Микита під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області. Тоді нардеп увірвався у приміщення селищної ради під час сесії і побився із головою ради Сергієм Пінчуком. Про підозру у цій справі йому повідовили 24 вересня.

Микитася зняли з рейсу: що треба знати

Справа про побиття – лише одна із декількох. Максим Микитась є одним із найвпливовіших забудовників у Києві.

У червні 2010 року він очолив Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

У 2016 році Микитась став депутатом. Він переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець та представляв у Раді об’єднання "Воля народу". У 2019 році брав участь у парламентських виборах, проте програв.

Важливо! Скандального ексдепутата 20 січня зняли з рейсу при спробі вильоту з України. Після цього у нього знову забрали документи для виїзду закордон та одягли електронний браслет.

Що цьому передувало: