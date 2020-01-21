Микитасю скоротили термін ознайомлення з матеріалами справи про побиття
Колишньому депутату Максиму Микитасю обмежать термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Мова про напад на голову селищної ради в Любечі, що на Чернігівщині.
Прокурори Офісу Генпрокурора погодили клопотання слідчого ДБР про обмеження стороні захисту Микитася терміну ознайомлення зі справою, про це повідомляє пресслужба відомства.
Цікаво: У справі Микитася з'явився ще один підозрюваний
На такий крок сторона обвинувачення пішла через те, що підозрюваний та його захисник упродовж місяця з дня отримання повідомлення про закінчення досудового слідства не ознайомилась із жодним документом кримінального провадження.
Клопотання скеровано для розгляду в суді. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва Офісу Генерального прокурора,
– мовиться у повідомленні.
Довідка. ДБР розслідує хуліганські дії екс-парламентаря Максима Микита під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області. Тоді нардеп увірвався у приміщення селищної ради під час сесії і побився із головою ради Сергієм Пінчуком. Про підозру у цій справі йому повідовили 24 вересня.
Микитася зняли з рейсу: що треба знати
Справа про побиття – лише одна із декількох. Максим Микитась є одним із найвпливовіших забудовників у Києві.
- У червні 2010 року він очолив Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).
- У 2016 році Микитась став депутатом. Він переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець та представляв у Раді об’єднання "Воля народу". У 2019 році брав участь у парламентських виборах, проте програв.
Важливо! Скандального ексдепутата 20 січня зняли з рейсу при спробі вильоту з України. Після цього у нього знову забрали документи для виїзду закордон та одягли електронний браслет.
Що цьому передувало:
- Микитасю повідомило про підозру Національне антикорупційне бюро. Його звинуватили у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії та діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.
- Пізніше Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід – заставу, яка складала 5,5 мільйона гривень. Згідно із зобов’язаннями суду, ексдепутата мали відвідувати службові особи, а сам Микитась повинен був здати до відповідних органів свій закордонний паспорт. Окрім того, на нього мали одягти електронний браслет.
- Наприкінці жовтня, як запобіжний захід для екснардепа, Максима Микитася взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні за політика внесли потрібну суму.