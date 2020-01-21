У справі Микитася з'явився ще один підозрюваний

Прокурори САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) вручили підозру адвокату В’ячеславу Мармишу у заволодінні більш ніж 81 мільйоном гривень. Тепер вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіка звинувачують у пособництві, тобто у співучасті у вчиненні злочину, повідомляє пресслужба САП.

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"Зважаючи на те, що вказана особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру особисто підписав Генеральний прокурор",– йдеться у повідомленні.

Що відомо про Мармиша? В’ячеслав Мармиш був прокурором Шевченківського району, проте після Майдану у 2014-му його звільнили. Вже наступного року він працював у корпорації "Укрбуд", там він зайняв посаду заступника президента. Окрім того, Мармиш є одним із засновників ТОВ "Філософія девелопмента". Співвласником цієї ж компанії є й Андрій Марцинів.

Чому розгорівся скандал навколо Максима Микитася?

Максим Микитась є одним із найвпливовіших забудовників у Києві. У червні 2010 року він очолив Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

А 20 січня скандального ексдепутата зняли з рейсу при спробі вильоту з України. Після цього у нього знову забрали документи для виїзду закордон та одягли електронний браслет.