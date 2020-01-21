У справі Микитася з'явився ще один підозрюваний
Прокурори САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) вручили підозру адвокату В’ячеславу Мармишу у заволодінні більш ніж 81 мільйоном гривень. Тепер вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
Чоловіка звинувачують у пособництві, тобто у співучасті у вчиненні злочину, повідомляє пресслужба САП.
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"Зважаючи на те, що вказана особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру особисто підписав Генеральний прокурор",– йдеться у повідомленні.
Що відомо про Мармиша? В’ячеслав Мармиш був прокурором Шевченківського району, проте після Майдану у 2014-му його звільнили. Вже наступного року він працював у корпорації "Укрбуд", там він зайняв посаду заступника президента. Окрім того, Мармиш є одним із засновників ТОВ "Філософія девелопмента". Співвласником цієї ж компанії є й Андрій Марцинів.
Чому розгорівся скандал навколо Максима Микитася?
Максим Микитась є одним із найвпливовіших забудовників у Києві. У червні 2010 року він очолив Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).
- У 2016 році Микитась став депутатом. Він переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець та представляв у Раді об’єднання "Воля народу". У 2019 році брав участь у парламентських виборах, проте програв.
- У вересні 2019-го ДБР вручило Микитасю підозру про хуліганство під час передвиборчої кампанії. У разі доведення його провини – забудовнику загродує штраф в розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень – 17 тисяч гривень) або ж тюремний арешт до п’яти років.
- Згодом Микитасю повідомило про підозру Національне антикорупційне бюро. Його звинуватили у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії та діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.
- Пізніше Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід – заставу, яка складала 5,5 мільйона гривень. Згідно із зобов’язаннями суду, ексдепутата мали відвідувати службові особи, а сам Микитась повинен був здати до відповідних органів свій закордонний паспорт. Окрім того, на нього мали одягти електронний браслет.
- Наприкінці жовтня, як запобіжний захід для екснардепа, Максима Микитася взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні за політика внесли потрібну суму.
А 20 січня скандального ексдепутата зняли з рейсу при спробі вильоту з України. Після цього у нього знову забрали документи для виїзду закордон та одягли електронний браслет.