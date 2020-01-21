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      В деле Микитася появился еще один подозреваемый

      70 Читати новину українською
      Подозреваемый работал прокурором до 2014 года / pravda

      Прокуроры САП вручили подозрение адвокату Вячеславу Мармышу в завладении более 81 миллионом гривен. Теперь решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

      Мужчину обвиняют в пособничестве, то есть в соучастии в совершении преступления, сообщает пресс-служба САП.

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      "Несмотря на то, что указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал Генеральный прокурор",– говорится в сообщении.

      Что известно о Мармыше?Вячеслав Мармыш был прокурором Шевченковского района, однако после Майдана в 2014-м его уволили. Уже в следующем году он работал в корпорации "Укрбуд", там он занял должность заместителя президента. Кроме того, Мармыш является одним из основателей ООО "Философия девелопмента". Совладельцем этой компании является и Андрей Марцинив.

      Почему разгорелся скандал вокруг Максима Микитася?

      Максим Микитась является одним из самых влиятельных застройщиков в Киеве. В июне 2010 года он возглавил украинскую государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

      • В 2016 году Микитась стал депутатом. Он победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец и представлял в Раде объединение "Воля народа". В 2019 году участвовал в парламентских выборах, однако проиграл.
      • В сентябре 2019 года ГБР вручило Микитасю подозрение о хулиганстве во время предвыборной кампании. В случае доказательства его вины – застройщику грозит штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен – 17 тысяч гривен) или же тюремный арест до пяти лет.
      • Впоследствии Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. Следствие установило, что Микитась, используя подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.
      • Позже Высший антикоррупционный суд назначил ему меру пресечения – залог, который составлял 5,5 миллиона гривен. Согласно обязательствам суда, экс-депутата должны были посещать служебные лица, а сам Микитась должен был сдать в соответствующие органы свой загранпаспорт. Кроме того, на него должны были надеть электронный браслет.
      • В конце октября в качестве меры пресечения для экс-нардепа Максима Микитася взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Уже через два дня за политика внесли нужную сумму.

      А 20 января скандального экс-депутата сняли с рейса при попытке вылета из Украины. После этого у него снова забрали документы для выезда за границу и надели электронный браслет.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Максим Микитась Антикоррупционный суд Государственное бюро расследований
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