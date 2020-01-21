В деле Микитася появился еще один подозреваемый

Прокуроры САП вручили подозрение адвокату Вячеславу Мармышу в завладении более 81 миллионом гривен. Теперь решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчину обвиняют в пособничестве, то есть в соучастии в совершении преступления, сообщает пресс-служба САП.

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"Несмотря на то, что указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал Генеральный прокурор",– говорится в сообщении.

Что известно о Мармыше?Вячеслав Мармыш был прокурором Шевченковского района, однако после Майдана в 2014-м его уволили. Уже в следующем году он работал в корпорации "Укрбуд", там он занял должность заместителя президента. Кроме того, Мармыш является одним из основателей ООО "Философия девелопмента". Совладельцем этой компании является и Андрей Марцинив.

Почему разгорелся скандал вокруг Максима Микитася?

Максим Микитась является одним из самых влиятельных застройщиков в Киеве. В июне 2010 года он возглавил украинскую государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

В 2016 году Микитась стал депутатом. Он победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец и представлял в Раде объединение "Воля народа". В 2019 году участвовал в парламентских выборах, однако проиграл.

В сентябре 2019 года ГБР вручило Микитасю подозрение о хулиганстве во время предвыборной кампании. В случае доказательства его вины – застройщику грозит штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен – 17 тысяч гривен) или же тюремный арест до пяти лет.

Впоследствии Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. Следствие установило, что Микитась, используя подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Позже Высший антикоррупционный суд назначил ему меру пресечения – залог, который составлял 5,5 миллиона гривен. Согласно обязательствам суда, экс-депутата должны были посещать служебные лица, а сам Микитась должен был сдать в соответствующие органы свой загранпаспорт. Кроме того, на него должны были надеть электронный браслет.

В конце октября в качестве меры пресечения для экс-нардепа Максима Микитася взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Уже через два дня за политика внесли нужную сумму.

А 20 января скандального экс-депутата сняли с рейса при попытке вылета из Украины. После этого у него снова забрали документы для выезда за границу и надели электронный браслет.