Скандального ексдепутата Микитася зняли з рейсу в аеропорту: що про це відомо

Колишнього народного депутата Максима Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України. Він намагався виїхати у Велику Британію.

Про це повідомила Держприкордонслужба у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Водночас, адвокат Олександр Лисак стверджує, що у Микитася був дозвіл на 4 дні від НАБУ і САП. Про це він повідомив у коментарі "Українським новинам". За його словами, йому повернули закордонний паспорт і він збирався полетіти у Велику Британію в особистих справах.

Адвокат зауважив, що екснардеп вже пройшов митний та прикордонний контроль, але його не пустили. Він додав, що зараз Максим Микитась їде у поліцію надягати електронний браслет і здавати паспорт.



Микитася зняли рейсу вже після посадки у літак / фото nеwsone

Дозвіл на виліт колишньому нардепу дав заступник керівника САП Максим Грищук, але потім його скасували. Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Микитась просив дозволу на виліт до Британії через скарги на здоров'я і лікування в Лондоні.

Що відомо про Максима Микитася

Він є одним із найбільших київських забудовників. З червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).



Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. Представляв у Верховній Раді об'єднання "Воля народу". У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

Наприкінці вересня 2019 року Микитасю повідомило про підозру ДБР. Йому закидають хуліганство під час передвиборчої кампанії. Якщо провину політика доведуть, йому загрожує штраф в розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень – 17 тисяч гривень). Також його можуть арештувати на півроку, або обмежити волю терміном до п'яти років.

Згодом Микитасю повідомило про підозру Національне антикорупційне бюро . Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії та діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

За цією справою Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід – заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Також суд зобов'язав політика відвідувати службових осіб з певною періодичністю, а також здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон. Водночас на нього мали надягти електронний браслет.

Наприкінці жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу Антикорупційної прокуратури на запобіжний захід для екснардепа Максима Микитася. Таким чином, колишнього парламентаря взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Проте за два дні за Микитася цю суму внесли.