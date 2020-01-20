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      Скандального экс-депутата Микитася сняли с рейса в аэропорту: что об этом известно

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      Максима Микитася сняли с рейса во время вылета из Украины / biz.censor.net.ua

      Бывшего народного депутата Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

      Об этом в своем телеграмм-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

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      Что известно о Максиме Микитасе

      Он является одним из крупнейших киевских застройщиков. С июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (неоднократно попадала в скандалы).

      Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. Представлял в Верховной Раде объединения "Воля народа". В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

      В конце сентября 2019 года Микитасю сообщило о подозрении ГБР. Его обвиняют в хулиганстве во время предвыборной кампании. Если вину политика докажут, ему грозит штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен – 17 тысячгривен). Также его могут арестовать на полгода или ограничить свободу сроком до пяти лет.

      Впоследствии Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвиняют в завладении имуществом Нацгвардии на сумму свыше 81 миллиона гривен. Следствие установило, что Микитась, используя подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с экс-командиром Нацгвардии Юрием Аллеровым, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

      По этому делу Высший антикоррупционный суд назначил ему меру пресечения залог в размере 5,5 миллиона гривен. Также суд обязал политика посещать должностных лиц с определенной периодичностью, а также сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу. В то же время на него должны были надеть электронный браслет.

      В конце октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу Антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения для экс-нардепа Максима Микитася. Таким образом, бывшего парламентария взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Однако за два дня за Микитася эту сумму внесли.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики
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