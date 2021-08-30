В Милане до сих пор не погасили пожар в 15-этажном доме: есть угроза обвала

30 августа 2021 , 11:59
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Источник:

Corriere della Sera

В итальянском Милане 29 августа загорелся 15-этажный жилой дом. Пожарные второй день борются с пламенем, которое практически уничтожило сооружение.

В то же время местные СМИ сообщают о существовании угрозы обрушения здания. Высокая температура могла повлиять на герметичность внешнего металлического каркаса.

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Кроме этого, отмечается, что в доме вышла из строя система пожаротушения, а пожарные лестницы достигают максимум 10 этажа.

  • Пожарные по одной проверяли квартиры, чтобы убедиться, что в них не осталось людей.

Информации о погибших не поступало. Однако, несколько жителей пострадали – они надышались дымом.

Обратите внимание! В 15-этажном доме на южной окраине Милана проживало около 70 семей.

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Автор: Олег Васьків