В Милане до сих пор не погасили пожар в 15-этажном доме: есть угроза обвала

В итальянском Милане 29 августа загорелся 15-этажный жилой дом. Пожарные второй день борются с пламенем, которое практически уничтожило сооружение.

В то же время местные СМИ сообщают о существовании угрозы обрушения здания. Высокая температура могла повлиять на герметичность внешнего металлического каркаса.

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Кроме этого, отмечается, что в доме вышла из строя система пожаротушения, а пожарные лестницы достигают максимум 10 этажа.

Пожарные по одной проверяли квартиры, чтобы убедиться, что в них не осталось людей.

Информации о погибших не поступало. Однако, несколько жителей пострадали – они надышались дымом.

В 15-этажном доме на южной окраине Милана проживало около 70 семей

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