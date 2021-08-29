В Милане загорелся 15-этажный дом: в нем живет 70 семей

В итальянском Милане загорелся 15-этажный жилой дом. Пока неизвестно, сколько людей осталось внутри.

На месте работают пожарные, которые пытаются потушить огонь. Предварительно известно, что возгорание вспыхнуло ориентировочно в 17:45.

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В Италии вспыхнула многоэтажка

Крупный пожар практически уничтожил 15-этажное здание на окраине Милана,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что на месте происшествия работают бригады пожарных, также туда прибыла скорая.

Сейчас о количестве пострадавших не сообщают. Предварительно известно, что пожар охватил два дома, в котором проживало 70 семей. Пожарные проверяют, есть ли в здании люди. По словам мэра города, ориентировочно 20 человек вышли из дома без проблем.

Люди выбегали из квартир

Мы почувствовали запах дыма и немедленно выбежали. Я не думала, что это настолько серьезно,

– рассказала жительница дома.

Женщина объяснила, что она сбежала с 15 этажа, где и вспыхнул пожар.

"Сейчас мы не имеем сообщений о жертвах или пострадавших", – рассказал мэр города Беппе Сала. Он добавил, что пожарные заходят в квартиры, разбивают двери, чтобы посмотреть, есть ли кто-то внутри. Мэр сообщил, что у некоторых пожарных из-за этого обожжены руки.

Пока причин пожара не называют.

В Милане вспыхнула многоэтажка: смотрите видео

Пожарные пытаются проверить, есть ли в доме люди и потушить пожар / Фото Ansa

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