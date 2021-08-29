В Милане загорелся 15-этажный дом: в нем живет 70 семей
Источник:Ansa
В итальянском Милане загорелся 15-этажный жилой дом. Пока неизвестно, сколько людей осталось внутри.
На месте работают пожарные, которые пытаются потушить огонь. Предварительно известно, что возгорание вспыхнуло ориентировочно в 17:45.
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В Италии вспыхнула многоэтажка
Крупный пожар практически уничтожил 15-этажное здание на окраине Милана,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что на месте происшествия работают бригады пожарных, также туда прибыла скорая.
Сейчас о количестве пострадавших не сообщают. Предварительно известно, что пожар охватил два дома, в котором проживало 70 семей. Пожарные проверяют, есть ли в здании люди. По словам мэра города, ориентировочно 20 человек вышли из дома без проблем.
Люди выбегали из квартир
Мы почувствовали запах дыма и немедленно выбежали. Я не думала, что это настолько серьезно,
– рассказала жительница дома.
Женщина объяснила, что она сбежала с 15 этажа, где и вспыхнул пожар.
"Сейчас мы не имеем сообщений о жертвах или пострадавших", – рассказал мэр города Беппе Сала. Он добавил, что пожарные заходят в квартиры, разбивают двери, чтобы посмотреть, есть ли кто-то внутри. Мэр сообщил, что у некоторых пожарных из-за этого обожжены руки.
Пока причин пожара не называют.
В Милане вспыхнула многоэтажка: смотрите видео
Пожарные пытаются проверить, есть ли в доме люди и потушить пожар / Фото Ansa
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