Милитаризация продолжается: РФ отправила в оккупированный Крым экипаж малого ракетного корабля

Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крымского полуострова. Туда 11 декабря из Новороссийска прибыл экипаж малого ракетного корабля "Циклон".

Издание со ссылкой на сообщение Черноморского флота России пишет, что экипаж корабля прибыл в оккупированный Крым "для продолжения государственных испытаний".

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В Крым прибыл российский малый ракетный корабль

Экипаж нового малого ракетного корабля "Циклон" проекта "Каракурт" совершил переход из Новороссийска в Севастополь,

– говорится в сообщении.

Этот корабль построили на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. После испытаний Россия планирует включить "Циклон" в состав соединения кораблей Черноморского флота.

К слову, на территории оккупированного Крыма государство-агрессор строит также корабли "Аскольд" и "Амур", которые тоже войдут в его флот.

Войска России возле украинских границ: что известно

По информации украинской разведки, вблизи границы Украины находятся более 94 тысяч российских военных, которые могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года. Международные СМИ заявили, что в случае эскалации численность вражеского войска может вырасти до 175 тысяч человек. Впоследствии это подтвердил министр обороны Алексей Резников.

Сейчас скопления войск возле Украины продолжаются. По данным Пентагона, после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным деэскалация не началась.

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