Милли рассказал, какую систему ПВО запросила Украина

Украина попросила у союзников и партнеров интегрированную систему противовоздушной обороны, которая включает в себя системы малой, средней и большой дальности.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга после очередного заседания в формате "Рамштайн".

Внимание Ермак анонсировал закрытие неба над Украиной в виде новых систем ПВО

Интегрированная система не контролирует все воздушное пространство над Украиной, но разработана таким образом, чтобы контролировать приоритетные цели, которые нужно защищать Украине,

– объяснил Милли.

Милли также сообщил, что среди систем ПВО, которые запросила Украина – Hawk или усовершенствованная Hawkeye. По его словам, это система средней дальности и средней высоты, она "старше, но достаточно эффективна".

Генерал подчеркнул, что украинские защитники очень эффективно противостоят врагу, несмотря на превосходство России в воздухе, и это используя советские зенитно-ракетные комплексы, среди которых С-300.

США передадут ПВО так быстро, как это возможно

Предварительно во время заседания глава Пентагона Ллойд Остин выразили поддержку тому, чтобы Запад совместно создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы разной дальности. Он подчеркнул, что системы ПВО будут доставлены в Украину настолько быстро, насколько это возможно физически.

Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак предварительно анонсировал закрытие неба над Украиной в виде новых систем ПВО. По его словам, Украина надеется на историческое решение.

Надежды на современные ПВО также выразил советник ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что самым главным вопросом, который обсуждается на саммите "Рамштайн", является защита украинского неба.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и далекого радиуса действия.

Украина не раз просила иностранных партнеров помочь в защите неба от атак России.

Главное об историческом "Рамштайне"

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня, 12 октября, проходит встреча министров обороны стран-участниц НАТО и заседания Контактной группы по обороне Украины (так называемый "Рамштайн").

На саммите также присутствует министр обороны Украины Алексей Резников, который должен провести несколько встреч. Резников должен ознакомить министров Альянса с последними событиями в Украине и срочными потребностями на зиму.

Украина также надеется получить дальнобойные ракеты ATACMS, артиллерию и колесную технику для пехоты.

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