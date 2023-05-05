Миллиард евро на боеприпасы для ВСУ: ЕС принял историческое решение
Источник:European Council
В ЕС окончательно одобрило выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины. Деньги будут направлены производителям в ЕС и Норвегии.
Евросоюз поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу. Соответствующее решение было принято в рамках инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.
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В заявлении говорится, что такое решение будет способствовать защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российских окупантов.
Деньги выделят на:
- артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;
- ракеты (по запросу).
Жозеп Боррель – глава дипломатии ЕС – приветствовал это решение.
Вместе с предыдущим решением о скором предоставлении боеприпасов из имеющихся запасов мы выделяем два миллиарда евро на эту цель, что увеличивает общую военную поддержку Украины со стороны ЕС до 5,6 миллиарда евро,
– подчеркнул он.
США объявили о мощном пакете помощи
США 4 мая 2023 объявили о мощном пакете помощи для Украины. В этот раз – на 300 миллионов долларов. В него вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS и авиационные ракеты Hydra-70.