На первый взгляд, ситуация выглядит, как жадность, или халатность со стороны Боголюбова. Но на самом деле речь идет о том, что у беглеца-Боголюбова с его партнером-арестантом существует хитрая стратегия.

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Что известно о неуплате взносов Боголюбовым

Исключение упомянутых компаний из реестров пока не позволяет ПриватБанку взыскать эти активы в качестве долга. Зато открывает перспективы для Боголюбова-Коломойского через некоторое время вернуть себе контроль над ними.

Сейчас Высокий суд Лондона обязал Боголюбова возобновить деятельность этих компаний и официально об этом отчитаться.