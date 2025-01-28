На перший погляд, ситуація виглядає, як жадібність, чи недбалість з боку Боголюбова. Та насправді мова йде про те, що у втікача-Боголюбова з його партнером-арештантом існує хитра стратегія.

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Що відомо несплату внесків Боголюбовим

Виключення згаданих компаній з реєстрів наразі не дозволяє ПриватБанку стягнути ці активи у якості боргу. Зате відкриває перспективи для Боголюбова-Коломойського через певний час повернути собі контроль над ними.

Наразі Високий суд Лондона зобов’язав Боголюбова відновити діяльність цих компаній та офіційно про це відзвітуватися.