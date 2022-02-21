Миллиарды долларов: в ОП рассказали, сколько теряет украинская экономика из-за агрессии России

Ростислав Шурма рассказал, что из-за рисков эскалации Украина терпит миллиардные убытки каждый месяц. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.

Соответствующую информацию обнародовал заместитель главы Офиса Президента, отвечающий за блок финансово-экономических и энергетических вопросов. Об этом политик заявил во время интервью.

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В ОП рассказали о финансовых потерях из-за эскалации России

Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2 – 3 миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок,

– сообщил Ростислав Шурма.

Политик также пояснил, что спекулятивное давление на финансовые рынки, блокирующее заимствование, давит на курс. Речь идет об отдельной сумме.

"Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5 – 2 миллиарда долларов" – объяснили в ОП.

Именно поэтому там считают, что подушки в 4-5 миллиардов долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные государственные программы. Добавил также, что внешняя ситуация может измениться. В частности, Ростислав Шурма пояснил, что:

если уровень стресса будет такой же, то 2 – 3 миллиарда долларов – это ежемесячные потери, начиная с января 2022;

если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется, и через 2 месяца таких потерь уже не будет.

Кратко об эскалации России

Начиная с 17 февраля, оккупанты начали агрессивно обстреливать Донбасс. Они попали в детский сад, школу, жилые дома.

Из-за действий вооруженных формирований России 19 февраля на Донбассе погибли 2 военных, еще 4 – получили ранения.

За минувшие сутки, 20 февраля, оккупанты ранили одного украинского военного.

21 февраля министр обороны Алексей Резников рассказал, что оккупанты создают проблемы для гражданских на Донбассе. Глава Минобороны заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.

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