Миллиарды долларов: в ОП рассказали, сколько теряет украинская экономика из-за агрессии России
Источник:"РБК-Украина"
Ростислав Шурма рассказал, что из-за рисков эскалации Украина терпит миллиардные убытки каждый месяц. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.
Соответствующую информацию обнародовал заместитель главы Офиса Президента, отвечающий за блок финансово-экономических и энергетических вопросов. Об этом политик заявил во время интервью.
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В ОП рассказали о финансовых потерях из-за эскалации России
Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2 – 3 миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок,
– сообщил Ростислав Шурма.
Политик также пояснил, что спекулятивное давление на финансовые рынки, блокирующее заимствование, давит на курс. Речь идет об отдельной сумме.
"Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5 – 2 миллиарда долларов" – объяснили в ОП.
Именно поэтому там считают, что подушки в 4-5 миллиардов долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные государственные программы. Добавил также, что внешняя ситуация может измениться. В частности, Ростислав Шурма пояснил, что:
- если уровень стресса будет такой же, то 2 – 3 миллиарда долларов – это ежемесячные потери, начиная с января 2022;
- если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется, и через 2 месяца таких потерь уже не будет.
Кратко об эскалации России
- Начиная с 17 февраля, оккупанты начали агрессивно обстреливать Донбасс. Они попали в детский сад, школу, жилые дома.
- Из-за действий вооруженных формирований России 19 февраля на Донбассе погибли 2 военных, еще 4 – получили ранения.
- За минувшие сутки, 20 февраля, оккупанты ранили одного украинского военного.
- 21 февраля министр обороны Алексей Резников рассказал, что оккупанты создают проблемы для гражданских на Донбассе. Глава Минобороны заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.
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