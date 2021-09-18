Миллион гривен убытков: экс-чиновник Ужгородского горсовета попался на служебной халатности

Закарпатские правоохранители разоблачили служебную халатность экс-руководителя одного из департаментов Ужгородского городского совета. По версии полиции, его действия привели к убыткам государства на 1,1 миллиона гривен.

Следствие собрало доказательства и объявило о подозрении экс-чиновнику 17 сентября. Речь о том, что бывший чиновник горсовета не проверил, можно ли коммунальные земли выставлять на аукцион и свободны ли они от застройки.

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Участок Закарпатского театра

Поэтому на торги выставили территорию, которая принадлежит Закарпатскому областному украинскому музыкально-драматическому театру. Это участок с фонтаном, который всегда был частью комплекса театра.

Земли, которые используют предприятия в сфере культуры и искусства, запрещено продавать на аукционе. Впрочем экс-чиновнику Ужгородской мэрии это удалось, а вследствие этого государство понесло убытки.

На данный момент продолжается досудебное расследование. Уголовное производство ведет Закарпатская областная прокуратура.

Что известно застройку территории театра

По информации издания "Закарпатье онлайн", площадь перед драмтеатром в Ужгороде разделили на 3 участка и продали на аукционе вместе с чашей фонтана еще в 2010 году. На этом месте планировали построить офисы с подземным паркингом.

В конце 2016 года в Ужгородском горсовете отменили градостроительные условия и ограничения по одному из участков. Аргументировали это тем, что застройщик нарушил целевое использование земель с зелеными насаждениями, пешеходной зоной и декоративным бассейном.



Землю перед Закарпатским драмтеатром продали с аукциона / Фото издания "Карпатский объектив"

В феврале 2017 года Мукачевский горрайонный суд признал решение исполкома горсовета незаконным. Апелляцию город также проиграло, поэтому ГСУ снова вступили в силу.

Застройщикам других двух участков Ужгородский горсовет несколько раз отказывал в 2017 году из-за нарушения плана зонирования и отсутствующего историко-градостроительного обоснования. Но Закарпатский окружной административный суд обязал город выдать застройщику ГСУ.

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