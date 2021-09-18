Слідство зібрало докази та оголосило про підозру експосадовцю 17 вересня. Мовиться про те, що експрацівник міськради не перевірив, чи комунальні землі можна виставляти на аукціон і чи вони вільні від забудови.

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Ділянка Закарпатського театру

Відтак на торги виставили територію, яка належить Закарпатському обласному українському музично-драматичному театру. Це ділянка з фонтаном, яка завжди була частиною комплексу театру.

Землі, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, заборонено продавати на аукціоні. Втім експосадовцю Ужгородської мерії це вдалося, а внаслідок цього держава зазнала збитків.

Наразі триває досудове розслідування. Кримінальне провадження веде Закарпатська обласна прокуратура.

Що відомо забудову території театру

За інформацією видання "Закарпаття онлайн", площу перед драмтеатром в Ужгороді поділили на 3 ділянки та продали на аукціоні разом з чашею фонтану ще у 2010 році. На цьому місці планували збудувати офіси з підземним паркінгом.

Наприкінці 2016 року в Ужгородській міськраді скасували містобудівні умови та обмеження щодо однієї з ділянок. Аргументували це тим, що забудовник порушив цільове використання земель зі зеленими насадженнями, пішохідною зоною та декоративним басейном.



Землю перед Закарпатським драмтеатром продали з аукціону / Фото видання "Карпатський об'єктив"

У лютому 2017 року Мукачівський міськрайонний суд визнав рішення виконкому міськради незаконним. Апеляцію місто також програло, відтак МУО знову набрали чинності.

Забудовникам інших двох ділянок Ужгородська міськрада кілька разів відмовляла у 2017 році через порушення плану зонування та відсутнього історико-містобудівного обґрунтування. Але Закарпатський окружний адміністративний суд зобов'язав місто видати забудовнику МУО.

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